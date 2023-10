Jorge Martin : "J'espère que Pecco a un peu peur de moi".

Jorge Martin, la star de Prima Pramac Ducati, a pu constater dimanche à Mandalika à quel point le rythme du championnat du monde MotoGP peut rapidement s'inverser cette année. L'Espagnol était en tête comme au sprint, mais il a commis une erreur à mi-parcours et a fini sa course dans le bac à gravier. Le rêve d'une extension de l'avance sur le champion du monde Pecco Bagnaia s'est donc envolé, ce dernier continuant son voyage en Australie en tant que leader.

Pourtant, après la course, Martin a parlé avec calme de la situation décisive du GP d'Indonésie. "En fait, c'était parfait. J'ai pris un excellent départ et j'ai essayé de creuser un peu plus l'écart. J'ai alors vu le panneau avec 2,8 secondes d'avance. J'étais vraiment surpris et je me suis dit que c'était le moment de me calmer un peu. Puis je suis sorti un peu loin au virage 10. Il devait y avoir de la boue. Je suis alors entré directement dans le virage 11, mais j'y ai perdu la roue avant".

"Il restait pourtant 14 tours... J'étais le pilote le plus rapide à ce moment-là, mais je me concentrais toujours sur le fait d'être rapide. Je pense que j'ai fait une grande course jusque-là. J'ai été le plus rapide à chaque étape. Il reste encore dix courses maintenant, je dois rester calme, la saison est encore longue", a fait remarquer la star de Ducati.

Jorge Martin a souligné son choix du pneu avant tendre pour la course : "Je me sentais super bien avec. Le problème était plutôt la boue au virage 10, où je suis sorti sur la boue. C'est ce qui a provoqué ma chute. La ligne n'était large que d'un mètre. Ensuite, je suis tombé au virage 11. C'était l'erreur".

"Le virage 11 n'était pas si délicat pour moi en soi, je n'y ai pas freiné aussi fort. J'avais trois secondes d'avance. C'était juste dur d'enchaîner les tours et de rester concentré. Ce n'est pas facile de rouler devant et de rester concentré. J'étais dans un mode contrôlé".

L'Espagnol analyse : "J'ai été sans faute lors de 14 Grand Prix. Je savais qu'une erreur allait arriver. Et maintenant, elle est arrivée ici. Il reste dix courses et je me sens en confiance".

Concernant le déroulement de la course, Jorge Martin a déclaré : "Je ne savais pas que Pecco était déjà troisième. Je voulais juste faire ma course. J'ai toutefois été impressionné par son retour. Mais nous savons que Pecco est beaucoup plus fort le dimanche".

Concernant le changement à venir de la chaleur de l'Indonésie à l'Australie, avec des températures avoisinant les 13 degrés, Martin déclare : "Ce n'est pas un problème. Nous aurons des pneus différents, il y aura aussi des pneus très tendres là-bas, ces pneus seront aussi asymétriques. Nous allons essayer de rattraper des points".

Le "martinator" avait dit avant le week-end qu'il valait mieux être chasseur. On le lui a ensuite rappelé et il a répondu avec un sourire : "Oui, je suis à nouveau le chasseur maintenant. Et j'espère que Pecco aura un peu peur de moi".