Jorge Martin: "Spero che Pecco abbia un po' paura di me".

La stella della Prima-Pramac-Ducati Jorge Martin ha dovuto rendersi conto di quanto velocemente possa cambiare la situazione nel Campionato del Mondo MotoGP quest'anno, domenica a Mandalika. Lo spagnolo era in testa allo sprint, ma ha commesso un errore a metà gara ed è finito nella ghiaia. Questo ha messo fine al suo sogno di allungare il vantaggio sul campione del mondo Pecco Bagnaia, che ora si reca in Australia da leader.

Tuttavia, Martin ha parlato con calma dopo la gara della situazione decisiva del GP d'Indonesia. "In realtà è stato tutto perfetto. Ho fatto un'ottima partenza, volevo aumentare il distacco. Poi ho visto il cartello a 2,8 secondi dalla fine. Sono rimasto molto sorpreso e ho pensato che era il momento di calmarmi un po'. Poi sono uscito un po' largo alla curva 10. Credo che ci fosse dello sporco. Credo che ci fosse dello sporco. Poi sono andato dritto alla curva 11, ma lì ho perso la ruota anteriore".

"Ma c'erano ancora 14 giri da percorrere.... A quel punto ero il pilota più veloce, ma ero ancora concentrato sull'essere veloce. Penso di aver fatto una grande gara fino a quel momento. Sono stato il più veloce in ogni fase. Ci sono ancora dieci gare, devo mantenere la calma, la stagione è ancora lunga", ha detto il pilota della Ducati.

Jorge Martin sottolinea la scelta della gomma anteriore morbida per la gara: "Mi sentivo molto bene con quella. Il problema è stato più che altro lo sporco alla curva 10, dove sono uscito sullo sporco. Questo ha portato alla caduta. La linea era larga solo un metro. Poi sono caduto alla curva 11. È stato quello l'errore".

"La curva 11 non era di per sé così difficile per me, non ho frenato così forte nemmeno lì. Avevo tre secondi di vantaggio. È stato difficile accumulare giri e mantenere la concentrazione. Non è facile stare davanti e mantenere la concentrazione. Ero in modalità controllata".

Lo spagnolo analizza: "Ho partecipato a 14 Gran Premi senza commettere errori. Sapevo che un errore sarebbe arrivato. E ora è successo qui. Mancano dieci gare e mi sento fiducioso".

Su come è andata la gara, Jorge Martin ha detto: "Non sapevo che Pecco fosse già terzo. Volevo solo fare la mia gara. Ma sono rimasto impressionato dalla sua rimonta. Ma sappiamo che Pecco è molto più forte la domenica".

Riguardo all'imminente passaggio dal caldo dell'Indonesia a quello dell'Australia, con temperature intorno ai 13 gradi, Martin afferma: "Non è un problema. Avremo gomme diverse, ci saranno anche gomme molto morbide e queste gomme saranno anche asimmetriche. Cercheremo di recuperare ancora punti".

Il "Martinator" aveva detto prima del weekend che sarebbe stato meglio essere un inseguitore. Gli è stato ricordato e ha risposto con un sorriso: "Sì, ora sono di nuovo il cacciatore. E spero che Pecco abbia un po' di paura di me".