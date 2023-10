Jorge Martin: "Espero que o Pecco tenha um pouco de medo de mim".

O ás da Pramac-Ducati MotoGP, Jorge Martin, sofreu um grande revés quando caiu da liderança no Grande Prémio de Mandalika e falou depois sobre o que pensa da última etapa do campeonato do mundo que está agora a chegar

A estrela da Prima-Pramac-Ducati, Jorge Martin, teve de se aperceber da rapidez com que a dinâmica do Campeonato do Mundo de MotoGP pode mudar este ano, no domingo, em Mandalika. O espanhol estava na frente no sprint, mas cometeu um erro a meio da corrida e acabou na gravilha. Isto pôs fim ao seu sonho de aumentar a sua vantagem sobre o Campeão do Mundo Pecco Bagnaia, que agora viaja para a Austrália como líder.

No entanto, Martin falou calmamente após a corrida sobre a situação decisiva no GP da Indonésia. "Foi realmente perfeito. Tive uma óptima partida, queria aumentar um pouco a diferença. Depois vi a placa a 2,8 segundos do fim. Fiquei muito surpreendido e pensei que era altura de acalmar um pouco. Depois saí um pouco largo na curva 10. Acho que havia ali alguma sujidade. Depois fui direto para a curva 11, mas perdi a roda da frente."

"Mas ainda faltavam 14 voltas.... Nessa altura, eu era o piloto mais rápido, mas ainda estava concentrado em ser rápido. Acho que fiz uma óptima corrida até então. Fui o mais rápido em todas as etapas. Ainda faltam dez corridas, tenho de manter a calma, a época ainda é longa", reflectiu a estrela da Ducati.

Jorge Martin sublinha a sua escolha pelo pneu dianteiro macio para a corrida: "Senti-me muito bem com ele. O problema foi mais a sujidade na curva 10, onde fui parar à terra. Isso levou ao acidente. A linha tinha apenas um metro de largura. Depois disso, despistei-me na curva 11. Foi esse o erro".

"A curva 11 não era assim tão complicada para mim, também não travei muito. Estava três segundos à frente. Foi apenas difícil contar as voltas e manter a concentração. Não é fácil andar na frente e manter a concentração. Eu estava num modo controlado".

O espanhol analisa: "Estive em 14 Grandes Prémios sem cometer um erro. Sabia que um erro estava para vir. E agora aconteceu aqui. Faltam dez corridas e sinto-me confiante".

Sobre como correu a corrida, Jorge Martin disse: "Não sabia que o Pecco já era terceiro. Só queria fazer a minha corrida. Mas fiquei impressionado com o seu regresso. Mas sabemos que o Pecco é muito mais forte aos domingos."

Sobre a próxima mudança do calor da Indonésia para a Austrália, com temperaturas a rondar os 13 graus, Martin diz: "Não é um problema. Teremos pneus diferentes, haverá também pneus muito macios e estes pneus serão também assimétricos. Vamos tentar ganhar pontos novamente".

O "Martinador" tinha dito antes do fim de semana que seria melhor ser o caçador. Foi-lhe então recordado e respondeu com um sorriso: "Sim, agora sou novamente o caçador. E espero que Pecco tenha um pouco de medo de mim".