Luca Marini: Dolor en el pulgar tras un choque

Luca Marini empezó el GP de Indonesia desde la pole position, pero también se llevó una penalización de una vuelta larga (por la colisión en la salida en el sprint de la India) como hándicap en la carrera del GP. Antes de que el italiano de 26 años pudiera asumir esta penalización, Brad Binder también le sacó en la segunda vuelta.

"Tengo dolor en el pulgar, como en Le Mans", informó Marini después. "El accidente fue similar, me golpearon por detrás y ahora la sensación es tan mala como en Le Mans. Así que veremos qué pasa en Phillip Island. Pero la clavícula está bien, eso también es importante".

Como recordatorio, Marini sufrió una lesión en el hueso carpiano en su espantosa colisión con Alex Márquez en el GP de Francia a mediados de mayo, y no ha tenido que perderse ninguna carrera como consecuencia de ello. Sin embargo, se perdió el GP de Japón por una fractura en la clavícula izquierda. En su reaparición, tres semanas después, terminó segundo en el sprint de Mandalika y subió al podio enseguida.

Los primeros compases de la carrera principal de hoy no fueron tan bien, ya que el piloto del VR46 Ducati sólo pudo ser cuarto a pesar de salir desde la pole. Entonces, cuando se disponía a maniobrar contra Fabio Quartararo en la curva 10, Binder se lanzó por el interior.

"No pude hacer nada, sólo vi un destello", describió Marini su visión. "Sin embargo, Brad vino a mi despacho y me lo explicó todo. Ahora estoy menos enfadado. Porque me dijo que había tenido un bamboleo en un bordillo y a veces eso provoca que las pinzas se separen. Eso también me pasó a mí este fin de semana, así que conozco esa mala sensación. En este caso he tenido mala suerte. No puedo controlarlo".

Sin embargo, Marini estaba más molesto por la fase de salida. "Mi salida no fue muy buena y tuve que cerrar el acelerador cuando Jorge [Martin] se cruzó en mi trazada. He estado a punto de caerme cuando mi neumático delantero ha tocado el trasero. Perdí dos puestos por ello y por lo tanto no estaba en la posición correcta para mi carrera", resumió el octavo clasificado del Campeonato del Mundo. "Aún así, ha sido un buen fin de semana para mí, la velocidad era buena. Ahora espero que mi condición física sea un poco mejor en Phillip Island".

¿Esperaba Marini un podio? "Bueno, si miras ahora el desarrollo de la carrera y el podio, nadie lo hubiera esperado así. Sabíamos que Maverick estaría fuerte. Y Jorge habría sido el más fuerte... Si te fijas en el ritmo, podría haber luchado por los puestos del podio. Porque hoy hacía más fresco fuera con el viento y con el neumático medio trasero la moto también es más fácil de pilotar desde el punto de vista físico. Porque con menos agarre tiembla menos. Así que podría haber estado en mejores condiciones físicas en comparación con ayer, cuando usamos el neumático trasero blando."

El subcampeón de Moto2 en 2020 sí continuó después de la caída y cumplió la penalización de la vuelta larga, pero aparcó su GP22 en el box VR46 después de cuatro vueltas. Brad Binder, por su parte, recibió dos sanciones de vuelta larga de los comisarios de MotoGP de la FIM por tocarse con Marini y Oliveira, pero aun así terminó sexto.

"Es un caso extraño, pero también tiene que ver con el hecho de que muchos pilotos se han caído", reflexionó el hermano de Valentino Rossi cuando se le preguntó al respecto. "Pero quizá podamos hablar de que la segunda sanción sea un poco más dura que la primera; como en el fútbol, tienes la tarjeta amarilla y luego la roja. Queremos aumentar la seguridad, creo que puede ser un tema en la próxima Comisión de Seguridad".

Resultado de la carrera de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.