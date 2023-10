Luca Marini : douleurs au pouce après une collision

Luca Marini s'est élancé en pole position du GP d'Indonésie, mais il a également été pénalisé d'une pénalité de longue durée (pour l'accrochage au départ du sprint en Inde) qui a constitué un handicap pour la course du GP. Avant même que l'Italien de 26 ans n'ait eu le temps d'entamer cette pénalité, Brad Binder l'a mis hors course dès le deuxième tour.

"J'ai mal au pouce, comme au Mans", a raconté Marini dans la foulée. "L'accident était similaire, j'ai été touché par l'arrière et maintenant les sensations sont aussi mauvaises qu'au Mans. Nous verrons donc comment cela se passera pour Phillip Island. Mais la clavicule va bien, c'est aussi important".

Pour rappel, Marini s'était blessé au carpe lors de sa terrifiante collision avec Alex Márquez au GP de France à la mi-mai et n'avait donc pas dû manquer de courses. Il a toutefois manqué le dernier GP du Japon en raison d'une fracture de la clavicule gauche. Pour son retour, trois semaines plus tard, il est monté d'emblée sur le podium du sprint de Mandalika en terminant deuxième.

Le début de la course principale d'aujourd'hui a été moins bon, le pilote VR46-Ducati se classant seulement quatrième malgré sa pole position. Alors qu'il s'apprêtait à manœuvrer contre Fabio Quartararo au virage 10, Binder a surgi à l'intérieur.

"Il m'était impossible de faire quoi que ce soit, je n'ai vu qu'un flash", a expliqué Marini. "Mais Brad est venu dans mon bureau et m'a tout expliqué. Je suis moins en colère maintenant. Parce qu'il m'a dit qu'il avait eu un dérapage sur un trottoir, et que cela a parfois pour conséquence d'écarter les étriers de frein. Cela m'est déjà arrivé ce week-end, je connais donc ce mauvais sentiment. Dans ce cas, j'ai simplement joué de malchance. Je ne peux pas le contrôler".

Marini était cependant plus contrarié par la phase de départ. "Mon départ n'était pas très bon et j'ai dû fermer les gaz quand Jorge [Martin] a croisé ma ligne. J'étais à deux doigts de chuter lorsque mon pneu avant a touché son pneu arrière. Cela m'a fait perdre deux places et je n'étais donc pas dans la bonne position pour ma course", a résumé le huitième du championnat. "Malgré tout, c'était un bon week-end pour moi, la vitesse était bonne. J'espère maintenant que ma condition physique sera un peu meilleure à Phillip Island".

Marini se serait-il cru capable de monter sur le podium ? "Eh bien, si l'on regarde maintenant le déroulement de la course et le podium, personne ne s'y attendait. Nous savions que Maverick serait fort. Et Jorge aurait été le plus fort... Si l'on regarde le rythme, j'aurais pu me battre pour le podium. Car aujourd'hui, il faisait plus frais dehors avec le vent et, d'un point de vue physique, la moto est plus facile à piloter avec le pneu arrière medium. Car avec moins d'adhérence, elle se secoue moins. Par rapport à hier, j'aurais donc pu être en meilleure condition physique lorsque nous avons utilisé le pneu arrière soft".

Le vice-champion du monde Moto2 2020 a certes continué à rouler après sa chute et a purgé sa pénalité de longue lap, mais il a garé sa GP22 au stand VR46 après quatre tours. Brad Binder, quant à lui, a écopé de deux pénalités pour longue lap de la part des stewards FIM MotoGP pour avoir touché Marini et Oliveira, mais a tout de même terminé sixième.

"C'est un cas étrange, mais c'est aussi lié au fait que beaucoup de pilotes sont tombés", a ruminé le frère de Valentino Rossi lorsqu'on lui a posé la question. "Mais peut-être pouvons-nous discuter du fait que la deuxième pénalité est un peu plus sévère que la première - comme au football, où il y a un carton jaune puis un carton rouge. Nous voulons en effet améliorer la sécurité, je pense que cela peut être un sujet de discussion lors de la prochaine commission de sécurité".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14e Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.