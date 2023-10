Luca Marini: dolore al pollice dopo la collisione

Luca Marini ha iniziato il GP d'Indonesia dalla pole position, ma ha anche scontato una penalità di un giro lungo (per la collisione in partenza nella volata in India) come handicap nella gara del GP. Prima ancora che il 26enne italiano potesse scontare la penalità, Brad Binder lo ha eliminato al secondo giro.

"Ho dolore al pollice, come a Le Mans", ha riferito Marini in seguito. "L'incidente è stato simile, sono stato colpito da dietro e ora la sensazione è brutta come a Le Mans. Vedremo come andrà a Phillip Island. La clavicola però è a posto, anche questo è importante".

Come promemoria, Marini ha subito una lesione all'osso carpale nella spaventosa collisione con Alex Márquez nel GP di Francia a metà maggio, e non ha dovuto saltare nessuna gara di conseguenza. Tuttavia, ha saltato il GP del Giappone a causa di una frattura alla clavicola sinistra. Al suo ritorno, tre settimane dopo, ha concluso al secondo posto la volata di Mandalika ed è salito subito sul podio.

Le fasi iniziali della gara principale di oggi non sono andate altrettanto bene, con il pilota VR46 Ducati che ha chiuso solo quarto nonostante la pole. Poi, mentre stava per manovrare contro Fabio Quartararo alla curva 10, Binder è scattato all'interno.

"Non ho potuto fare nulla, ho visto solo un lampo", ha descritto Marini. "Brad è venuto nel mio ufficio e mi ha spiegato tutto. Ora sono meno arrabbiato. Perché mi ha detto che ha avuto un'oscillazione su un cordolo e che a volte le pinze si allontanano. È successo anche a me questo fine settimana, quindi conosco quella brutta sensazione. In questo caso sono stato solo sfortunato. Non posso controllarlo".

Tuttavia, Marini era più irritato per la fase di partenza. "La mia partenza non è stata delle migliori e ho dovuto chiudere il gas quando Jorge [Martin] mi ha superato. Ho rischiato di cadere quando la mia gomma anteriore ha toccato la sua posteriore. Ho perso due posizioni per questo motivo e quindi non ero nella posizione giusta per la mia gara", ha riassunto l'ottavo pilota del Campionato del Mondo. "È stato comunque un buon weekend per me, la velocità era buona. Ora spero che la mia condizione fisica sia un po' migliore a Phillip Island".

Marini si aspettava un podio? "Beh, se si guarda all'andamento della gara e al podio ora, nessuno si sarebbe aspettato una cosa del genere. Sapevamo che Maverick sarebbe stato forte. E Jorge sarebbe stato il più forte... Se si guarda al ritmo, avrei potuto lottare per il podio. Perché oggi era più fresco fuori con il vento e con la gomma posteriore media la moto è più facile da guidare anche dal punto di vista fisico. Perché con meno aderenza si agita meno. Quindi avrei potuto essere in una condizione fisica migliore rispetto a ieri, quando abbiamo usato la gomma posteriore morbida".

Il secondo classificato della Moto2 2020 ha continuato dopo la caduta e ha completato il long-lap di penalità, ma ha parcheggiato la sua GP22 al box VR46 dopo quattro giri. Brad Binder, invece, ha collezionato due penalità long-lap dai commissari sportivi della FIM MotoGP per aver toccato Marini e Oliveira, ma ha comunque concluso al sesto posto.

"È un caso strano, ma ha anche a che fare con il fatto che molti piloti sono caduti", ha commentato il fratello di Valentino Rossi. "Ma forse possiamo parlare di una seconda penalità un po' più severa della prima - come nel calcio, c'è il cartellino giallo e poi il cartellino rosso. Vogliamo aumentare la sicurezza, penso che questo possa essere un argomento della prossima Safety Commission".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.