Luca Marini: dor no polegar após colisão

O pole-setter Luca Marini (Mooney VR46 Racing) foi ultrapassado por Brad Binder no início da corrida do Mandalika GP, mas já estava a discutir com o piloto de fábrica da Red Bull KTM.

Luca Marini começou o GP da Indonésia na pole position, mas também levou uma penalização de uma longa volta (pela colisão no sprint na Índia) como desvantagem para a corrida de GP. Antes mesmo de o italiano de 26 anos poder cumprir esta penalização, Brad Binder também o eliminou na segunda volta.

"Tenho dores no polegar, como em Le Mans", disse Marini no final da corrida. "O acidente foi semelhante, fui atingido por trás e agora a sensação é tão má como em Le Mans. Por isso, vamos ver como correm as coisas em Phillip Island. Mas a clavícula está bem, isso também é importante."

Para recordar, Marini sofreu uma lesão no osso do carpo na sua assustadora colisão com Alex Márquez no GP de França, em meados de maio, e não teve de falhar nenhuma corrida como resultado. No entanto, falhou o GP do Japão devido a uma fratura na clavícula esquerda. No seu regresso, três semanas depois, terminou em segundo no sprint de Mandalika e subiu ao pódio logo de seguida.

As primeiras etapas da corrida principal de hoje não correram tão bem, com o piloto da VR46 Ducati a terminar apenas em quarto, apesar de estar na pole. Depois, quando estava prestes a fazer uma manobra contra Fabio Quartararo na curva 10, Binder passou por dentro.

"Não pude fazer nada, só vi um clarão", descreveu Marini. "Mas o Brad foi ao meu escritório e explicou-me tudo. Agora estou menos zangado. Porque ele disse-me que teve uma oscilação numa berma e, por vezes, isso faz com que as pinças se separem. Isso também me aconteceu este fim de semana, por isso conheço a má sensação. Tive apenas azar neste caso. Não posso controlar isso".

No entanto, Marini estava mais aborrecido com a fase de arranque. "O meu arranque não foi muito bom e tive de fechar o acelerador quando o Jorge [Martin] passou pela minha linha. Estive quase a bater quando o meu pneu dianteiro tocou no pneu traseiro dele. Perdi dois lugares por causa disso e, portanto, não estava na posição correcta para a minha corrida", resumiu o oitavo classificado do Campeonato do Mundo. "Ainda assim, foi um bom fim de semana para mim, a velocidade foi boa. Agora espero que a minha condição física esteja um pouco melhor em Phillip Island."

Marini estava à espera de um pódio? "Bem, se olharmos para o desenrolar da corrida e para o pódio agora, ninguém estaria à espera disto. Sabíamos que o Maverick ia estar forte. E o Jorge teria sido o mais forte... Se olharmos para o ritmo, eu podia ter lutado pelos lugares do pódio. Porque hoje estava mais fresco lá fora com o vento e com o pneu traseiro médio a mota também é mais fácil de conduzir do ponto de vista físico. Porque com menos aderência, treme menos. Por isso, podia estar em melhores condições físicas em comparação com ontem, quando usámos o pneu traseiro macio."

O vice-campeão de Moto2 de 2020 continuou após a queda e cumpriu a penalização de longa duração, mas estacionou a sua GP22 na box da VR46 após quatro voltas. Brad Binder, por outro lado, recebeu duas penalizações de volta longa dos comissários da FIM MotoGP por tocar em Marini e Oliveira, mas ainda assim terminou em sexto.

"É um caso estranho, mas também tem a ver com o facto de muitos pilotos terem caído", disse o irmão de Valentino Rossi quando questionado sobre o assunto. "Mas talvez possamos falar sobre a segunda penalização ser um pouco mais severa do que a primeira - como no futebol, temos o cartão amarelo e depois o cartão vermelho. Queremos aumentar a segurança, penso que esse pode ser um tema da próxima Comissão de Segurança."

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.