Fabio Di Giannantonio: "El mundo entero estaba contra mí".

En vísperas del GP de Indonesia, el equipo Gresini Ducati anunció el fichaje de la superestrella de MotoGP Marc Márquez. Al mismo tiempo, significaba que Fabio Di Giannantonio tenía que dejar su puesto en el equipo después de dos años. Con un 4º puesto en Mandalika, el italiano dio una respuesta contundente a esta decisión, logrando su mejor resultado en la categoría reina hasta el momento. Después, en el Parc Fermé, a Diggia le costó contener la emoción. "Tuve un pequeño momento delante de toda la gente del mundo porque todas las cámaras estaban sobre mí", dijo describiendo los momentos posteriores a la carrera.

A continuación, el piloto de 25 años explicó su arrebato emocional: "Estoy trabajando muy duro en muchas áreas. Sin embargo, los últimos meses han sido muy duros para mí, ya que el mundo entero se ha vuelto contra mí. Soy una persona con sentimientos y, aunque sólo sea un deporte, para mí esto es toda mi vida. Por eso, cuando de repente todo el mundo hablaba mal de mí y de mi trabajo, me resultó difícil sobrellevarlo".

Pero el romano no se rindió, sino que se centró en demostrar a sus críticos que estaban equivocados: "Fui fuerte incluso en esos momentos oscuros. Cerré las redes sociales y cancelé algunas entrevistas para centrarme plenamente en mi trabajo. El cuarto puesto no es una victoria, ni tampoco un podio. Pero es un buen resultado que me llena de satisfacción y demuestra que mi trabajo está dando frutos".

Lo que ha golpeado especialmente al italiano es el hecho de que su equipo de toda la vida, Gresini, le haya mostrado ahora la puerta de salida. "Por supuesto que estoy muy triste. Hemos pasado por muchas cosas juntos, desde la época de Moto3 a Moto2, pasando por la muerte de Fausto Gresini. Construimos juntos el equipo y ellos sabían lo duro que fue para mí el año pasado. Y, por lo tanto, también sabían que estoy mejorando y que sólo necesito algo de tiempo y confianza. Pero al fin y al cabo, esto es un negocio y tengo que aceptarlo".

Sobre sus opciones para 2024, Diggia dijo: "Creo que para el campeonato es una pena perder a un piloto que está haciendo un buen trabajo. Estoy demostrando cada vez más que merezco mi lugar en este campo. Sólo cuando esté seguro de que no tendré un sitio aquí el año que viene, entonces miraré a los campeonatos."

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada



Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Marc Márquez 67. 16. Marc Márquez 67. 17. Marc Márquez 68. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.