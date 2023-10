Fabio Di Giannantonio : "Le monde entier était contre moi".

Avant le GP d'Indonésie, le Gresini Ducati Team a annoncé l'engagement de la superstar du MotoGP Marc Márquez. Parallèlement, cela signifiait que Fabio Di Giannantonio devait céder sa place au sein de l'équipe après deux ans. L'Italien a donné une réponse forte à cette décision en se classant quatrième à Mandalika et en obtenant ainsi son meilleur résultat dans la catégorie reine jusqu'à présent. Au Parc Fermé, Diggia a ensuite eu du mal à contenir ses émotions. "J'ai eu un petit moment devant tous les gens du monde, car toutes les caméras étaient braquées sur moi", a-t-il décrit les moments qui ont suivi la course.

Le jeune homme de 25 ans a ensuite expliqué son débordement émotionnel : "Je travaille vraiment dur dans de nombreux domaines. Cependant, ces derniers mois ont été très difficiles pour moi, car le monde entier s'est dressé contre moi. Je suis un être humain avec des sentiments et même si ce n'est qu'un sport, pour moi, c'est toute ma vie. Alors quand tout à coup tout le monde a dit du mal de moi et de mon travail, j'ai eu du mal à le supporter".

Mais le Romain n'a pas baissé les bras, il s'est concentré sur le fait de donner tort à ses détracteurs : "J'ai été fort même dans ces moments sombres. J'ai fermé les réseaux sociaux et annulé quelques interviews pour me concentrer pleinement sur mon travail. La quatrième place n'est pas une victoire, ni un podium. Mais c'est un bon résultat qui m'apporte de la satisfaction et qui montre que mon travail porte ses fruits".

Ce qui a particulièrement affecté l'Italien, c'est le fait que son équipe de longue date, Gresini, l'ait désormais mis à la porte. "Bien sûr, je suis très triste. Nous avons traversé tant de choses ensemble, de l'époque du Moto3 au Moto2, jusqu'à la mort de Fausto Gresini. Nous avons construit l'équipe ensemble et ils savaient à quel point l'année dernière avait été difficile pour moi. Et donc, ils savaient aussi que je m'améliorais et que j'avais juste besoin de temps et de confiance. Mais à la fin, c'est une question de business, je dois l'accepter".

Concernant ses options pour 2024, Diggia a déclaré : "Je pense que pour le championnat, c'est dommage de perdre un pilote qui fait du bon travail. Je montre de plus en plus que je mérite ma place dans ce peloton. Ce n'est que lorsque je serai certain de ne pas avoir ma place ici l'année prochaine que je me tournerai vers les championnats".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé



Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.