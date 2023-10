Fabio Di Giannantonio: "Tutto il mondo era contro di me".

Dopo il quarto posto nel GP d'Indonesia, Fabio Di Giannantonio è stato sopraffatto dalle emozioni. Il pilota della Gresini Ducati ha rivelato quanto siano stati difficili gli ultimi mesi per lui e quali sono i suoi desideri per il futuro.

In vista del GP d'Indonesia, il Gresini Ducati Team ha annunciato l'ingaggio della superstar della MotoGP Marc Márquez. Allo stesso tempo, Fabio Di Giannantonio ha dovuto lasciare il suo posto in squadra dopo due anni. Con il 4° posto a Mandalika, l'italiano ha dato una forte risposta a questa decisione, ottenendo il suo miglior risultato nella classe regina fino a quel momento. In seguito, nel parco chiuso, Diggia ha faticato a contenere le emozioni. "Ho avuto un piccolo momento di fronte a tutte le persone del mondo, perché tutte le telecamere erano su di me", ha detto, descrivendo i momenti successivi alla gara.

Il 25enne ha poi spiegato il suo sfogo emotivo: "Sto lavorando molto duramente in molti settori. Tuttavia, gli ultimi mesi sono stati molto duri per me, perché tutto il mondo mi si è rivoltato contro. Sono una persona con dei sentimenti e anche se si tratta solo di uno sport, per me è tutta la mia vita. Quindi, quando all'improvviso tutti hanno parlato male di me e del mio lavoro, è stato difficile per me affrontarlo".

Ma il romano non si è arreso, concentrandosi invece sul dimostrare che i suoi critici si sbagliano: "Sono stato forte anche in quei momenti bui. Ho chiuso i social media e cancellato alcune interviste per concentrarmi completamente sul mio lavoro. Il quarto posto non è una vittoria, né un podio. Ma è un buon risultato che mi dà soddisfazione e dimostra che il mio lavoro sta dando i suoi frutti".

Ciò che ha colpito particolarmente l'italiano è il fatto che il suo storico team Gresini gli abbia mostrato la porta. "Naturalmente sono molto triste. Ne abbiamo passate tante insieme, dalla Moto3 alla Moto2 fino alla morte di Fausto Gresini. Abbiamo costruito la squadra insieme e loro sapevano quanto fosse difficile per me l'anno scorso. E quindi sapevano anche che sto migliorando e che ho solo bisogno di un po' di tempo e di fiducia. Ma alla fine della giornata, questo è il business e devo accettarlo".

Riguardo alle sue opzioni per il 2024, Diggia ha dichiarato: "Penso che per il campionato sia un peccato perdere un pilota che sta facendo un buon lavoro. Sto dimostrando sempre di più di meritare il mio posto in questo campo. Solo quando sarò sicuro di non avere un posto qui l'anno prossimo, allora guarderò al campionato".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato



Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1.Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.