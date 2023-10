Fabio Di Giannantonio: "O mundo inteiro estava contra mim".

No período que antecedeu o GP da Indonésia, a Gresini Ducati Team anunciou a contratação da estrela de MotoGP Marc Márquez. Ao mesmo tempo, isso significava que Fabio Di Giannantonio tinha de deixar o seu lugar na equipa após dois anos. Com o 4º lugar em Mandalika, o italiano deu uma forte resposta a esta decisão, alcançando o seu melhor resultado na categoria rainha até à data. No Parc Fermé, Diggia teve dificuldade em conter as suas emoções. "Tive um pequeno momento em frente a todas as pessoas do mundo, porque todas as câmaras estavam viradas para mim", disse ele, descrevendo os momentos após a corrida.

Estou a trabalhar muito bem em muitas áreas. No entanto, os últimos meses foram muito difíceis para mim, pois o mundo inteiro virou-se contra mim. Sou uma pessoa com sentimentos e, mesmo que se trate apenas de um desporto, para mim isto é toda a minha vida. Por isso, quando, de repente, toda a gente começou a falar mal de mim e do meu trabalho, foi difícil para mim lidar com a situação".

Mas o romano não desistiu, concentrando-se em provar que os seus críticos estavam errados: "Fui forte mesmo naqueles momentos negros. Fechei as redes sociais e cancelei algumas entrevistas para me concentrar totalmente no meu trabalho. O quarto lugar não é uma vitória, nem um pódio. Mas é um bom resultado que me dá satisfação e mostra que o meu trabalho está a dar frutos."

O que atingiu o italiano de forma particularmente dura foi o facto de a sua equipa de longa data, a Gresini, lhe ter mostrado a porta de saída. "É claro que estou muito triste. Passámos por tanta coisa juntos, desde o tempo da Moto3 à Moto2 e à morte de Fausto Gresini. Construímos a equipa juntos e eles sabiam o quão difícil foi o ano passado para mim. E, por isso, também sabiam que eu estava a melhorar e que só precisava de algum tempo e confiança. Mas, no fim de contas, isto são negócios e tenho de aceitar isso".

Sobre as suas opções para 2024, Diggia disse: "Penso que, para o campeonato, é uma pena perder um piloto que está a fazer um bom trabalho. Estou a mostrar cada vez mais que mereço o meu lugar neste campo. Só quando tiver a certeza que não vou ter lugar aqui no próximo ano é que vou olhar para os campeonatos."

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada



Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.