Brad Binder (KTM/6º): "¡Merecidas las dos penalizaciones de hoy!"

Brad Binder bien podría haber optado al podio en la carrera de MotoGP disputada en Mandalika. El sudafricano fue el hombre que más adelantamientos realizó en la carrera e hizo muy felices a los 73.000 aficionados presentes en el circuito. Pero "Brad Attack" se enredó con Luca Marini y Miguel Oliveira, recibió dos penalizaciones de vuelta larga y aún así terminó por delante de su compañero de equipo Jack Miller en 6ª posición.

"Creo que ha sido un fin de semana difícil para nosotros", describió Binder. "Fuimos rápidos con los neumáticos nuevos en todas las sesiones. Pero tuve problemas para rodar a buen ritmo en carrera. Sobre todo ayer. Hoy la salida ha sido bastante buena, quería encontrar mi ritmo. Pero primero tenía que conocer este neumático medio trasero, porque no lo había usado desde el viernes. Necesitaba ver hasta qué punto podía usar este neumático".

Comentando sus montoneras, Binder describió: "Tuve un tambaleo en la curva 8, luego cuando agarré el freno empujé la palanca contra mis dedos, tampoco había presión de frenado. Entonces me entró el pánico porque en ese momento tenía a dos pilotos en el exterior. Pisé el freno trasero, quería rodearlos de alguna manera. Siento haber pillado a Luca. También lo siento por su equipo por haber arruinado su carrera, que podría haber sido muy buena".

"Después he apretado demasiado para pasar a los demás. He ido demasiado rápido y he tenido que meterme por el interior con Miguel. Me merezco las dos penalizaciones de vuelta larga de hoy y lo siento por los dos pilotos y los dos equipos. Tenía un poco de ventaja sobre ellos en la frenada porque tenía el neumático delantero Q y ellos ya habían gastado el blando. He utilizado un punto de frenada diferente antes de la curva 2 y he recuperado mucho terreno en esa zona. Cuando entramos en la frenada, me acerqué aún más y de repente estaba muy cerca de Miguel y tuve que entrar".

A continuación, Binder también reveló: "Tengo que dar las gracias a mi jefe de equipo, Andrés Madrid, porque ya nos habíamos decidido por el neumático blando trasero. Pero él me dijo que debía usar el neumático medio. Si no encajaba, lo cambiaríamos. Entonces tuve muy buenas sensaciones. Así que gracias a los chicos por esa decisión, porque eso es lo que ha hecho mi carrera".

Se dice que Luca Marini, poleman, ha entendido la situación tras la conversación aclaratoria con Binder. Aún así, Binder afirma: "Al final del día, no importa lo que pase. Uno tiene la responsabilidad en la pista y no debe poner en peligro a otro piloto. Tuve un momento así con los frenos ya por la mañana y pensé que teníamos el problema de los frenos bajo control. Pero cuando tienes un bamboleo así, los frenos no funcionan de inmediato. Por suerte todavía tenía algo de presión en los frenos. No sé dónde habría ido a parar o contra qué habría chocado. Sólo puedo decir que lo siento, porque nunca es la intención de nadie provocar algo así".

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.