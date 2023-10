Brad Binder (KTM/6e) : "Je mérite les deux pénalités aujourd'hui !"

Brad Binder, la star Red Bull-KTM, n'a pas seulement été une source de divertissement et de manœuvres difficiles lors de la course MotoGP de Mandalika, il a également donné du travail aux commissaires de course et a dû se justifier auprès de ses adversaires après le

Brad Binder aurait sans doute pu se battre pour le podium lors de la course MotoGP de Mandalika. Le Sud-Africain a été l'homme qui a effectué le plus de dépassements dans la course, faisant la joie des 73.000 fans présents sur place. Mais "Brad Attack" s'est heurté à Luca Marini et Miguel Oliveira, a écopé de deux pénalités de longue durée et a tout de même fini par se classer sixième, devant son coéquipier Jack Miller.

"Je pense que ce week-end a été difficile pour nous", a décrit Binder. "Nous avons été rapides avec les nouveaux pneus, et ce durant toutes les sessions. Mais j'ai eu du mal à avoir un bon rythme en course. C'était surtout le cas hier. Aujourd'hui, le départ a été bon et j'ai essayé de trouver mon rythme. Mais je devais d'abord apprendre à connaître ce pneu arrière médium, car je ne l'avais pas utilisé depuis vendredi. Je devais voir à quel point je pouvais solliciter ce pneu".

Concernant ses carambolages, Binder a expliqué : "J'ai eu un dérapage au virage 8 et quand j'ai pris les freins, j'ai poussé le levier contre mes doigts, il n'y avait pas de pression de freinage non plus. J'ai alors paniqué, car à ce moment-là, j'avais deux pilotes à l'extérieur sur le côté. J'ai appuyé sur le frein arrière, je voulais en quelque sorte contourner les gars. Je suis désolé d'avoir eu Luca. Je suis aussi désolé pour son équipe, j'ai détruit sa course qui aurait pu être vraiment bonne".

"J'ai simplement poussé trop fort ensuite pour passer à travers le peloton. J'étais un peu trop rapide et j'ai dû laisser passer Miguel à l'intérieur. Je mérite les deux pénalités de longue durée aujourd'hui et je suis désolé pour les deux gars et les deux équipes. J'avais un petit avantage sur les gars au freinage parce que j'avais le pneu avant Q et qu'ils avaient déjà usé leurs pneus avant tendres. J'ai utilisé un point de freinage différent avant le virage 2 et j'ai gagné beaucoup de terrain dans cette zone. Quand nous avons freiné, je me suis encore plus rapproché, je me suis soudain retrouvé très près derrière Miguel et j'ai dû rentrer".

Puis Binder a également révélé : "Je dois remercier mon chef d'équipe Andres Madrid, car nous avions déjà décidé d'utiliser le pneu arrière tendre. Mais il m'a dit que je devais utiliser le pneu médium. Si cela ne convenait pas, nous le changerions. J'ai eu un bon sentiment. Merci donc aux gars pour cette décision, car c'est ce qui a fait ma course".

Le poleman Luca Marini aurait compris la situation après la discussion avec Binder. Néanmoins, Binder déclare : "A la fin de la journée, peu importe ce qui se passe. On est responsable sur la piste et on ne devrait pas mettre en danger un autre pilote. J'ai déjà eu un moment comme ça avec les freins le matin et je pensais que nous avions le problème des freins sous contrôle. Mais quand on a ce genre d'oscillation, les freins n'agissent pas tout de suite. Heureusement, j'avais encore un peu de pression sur les freins. Sinon, je ne sais pas où j'aurais pu aller ni contre quoi. Je ne peux que dire désolé - car ce n'est jamais l'intention de qui que ce soit de provoquer quelque chose comme ça".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.