Brad Binder (KTM/6°): "Meritate entrambe le penalità oggi!".

Brad Binder, stella della Red Bull KTM, non ha solo offerto spettacolo e manovre difficili nella gara di MotoGP di Mandalika, ma ha anche lavorato per i commissari di gara, e ha anche dovuto scusarsi con i suoi avversari dopo l'incidente.

Brad Binder avrebbe potuto essere in lizza per il podio nella gara di MotoGP a Mandalika. Il sudafricano è stato l'uomo con il maggior numero di manovre di sorpasso in gara e ha reso felici i 73.000 fan presenti. Ma "Brad Attack" si è scontrato con Luca Marini e Miguel Oliveira, si è beccato due lunghe penalità sul giro e ha comunque concluso davanti al suo compagno di squadra Jack Miller al 6° posto.

"Penso che sia stato un weekend difficile per noi", ha descritto Binder. "Siamo stati veloci con le gomme nuove, in tutte le sessioni. Ma ho avuto problemi a tenere un buon ritmo in gara. Questo è stato soprattutto il caso di ieri. Oggi la partenza è stata abbastanza buona, volevo trovare il mio ritmo. Ma prima dovevo imparare a conoscere questo pneumatico posteriore medio, perché non lo usavo da venerdì. Dovevo capire quanto potevo usare questo pneumatico".

Commentando i suoi tamponamenti, Binder ha descritto: "Ho avuto un'oscillazione alla curva 8, poi quando ho afferrato il freno ho spinto la leva contro le dita, ma non c'era pressione sui freni. Sono andato nel panico perché in quel momento avevo due piloti all'esterno. Ho schiacciato il freno posteriore, volevo aggirarli in qualche modo. Mi dispiace di aver preso Luca. Mi dispiace anche per il suo equipaggio, perché ho rovinato la sua gara, che poteva essere molto bella".

"Ho spinto troppo per superare il gruppo. Ero un po' troppo veloce e poi ho dovuto passare all'interno con Miguel. Mi sono meritato le due penalità per il Long Lap di oggi e mi dispiace per i due ragazzi e per entrambe le squadre. Ho avuto un po' di vantaggio sui ragazzi in frenata perché avevo la gomma anteriore Q e loro avevano già consumato le loro gomme anteriori morbide. Ho usato un punto di frenata diverso prima della curva 2 e ho recuperato molto terreno in quell'area. Quando siamo entrati in frenata, mi sono avvicinato ancora di più e all'improvviso mi sono ritrovato molto vicino a Miguel e ho dovuto rientrare".

Poi Binder ha rivelato: "Devo ringraziare il mio capo equipaggio Andres Madrid, perché avevamo già deciso di usare la gomma posteriore morbida. Ma lui mi ha detto di usare la gomma media. Se non si fosse adattato, l'avremmo cambiato. A quel punto ho avuto un ottimo feeling. Ringrazio quindi i ragazzi per questa decisione, perché è ciò che ha reso possibile la mia gara".

Il detentore della pole Luca Marini avrebbe capito la situazione dopo la conversazione chiarificatrice con Binder. Tuttavia, Binder afferma: "Alla fine della giornata, non importa cosa succede. La responsabilità è tua in pista e non devi mettere in pericolo un altro pilota. Ho avuto un problema con i freni già al mattino e pensavo di avere il problema dei freni sotto controllo. Ma quando si ha un'oscillazione del genere, i freni non funzionano subito. Per fortuna avevo ancora un po' di pressione sui freni. Non so dove sarei andato o cosa avrei colpito altrimenti. Posso solo dire che mi dispiace, perché non è mai intenzione di nessuno causare una cosa del genere".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11° Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.