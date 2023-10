Brad Binder (KTM/6º): "Merecemos as duas penalizações de hoje!"

Brad Binder podia muito bem ter estado na luta pelo pódio na corrida de MotoGP em Mandalika. O sul-africano foi o homem com mais manobras de ultrapassagem na corrida e deixou os 73.000 adeptos presentes no local muito satisfeitos. Mas "Brad Attack" envolveu-se com Luca Marini e Miguel Oliveira, recebeu duas penalizações por voltas longas e, mesmo assim, terminou à frente do seu colega de equipa Jack Miller em 6º lugar.

"Penso que foi um fim de semana difícil para nós", descreveu Binder. "Fomos rápidos com os pneus novos - em todas as sessões. Mas tive problemas em manter um bom ritmo na corrida. Foi sobretudo o que aconteceu ontem. O arranque foi bastante bom hoje, queria encontrar o meu ritmo. Mas primeiro tinha de me familiarizar com este pneu traseiro médio, porque não o utilizava desde sexta-feira. Precisava de ver até que ponto podia utilizar este pneu."

Comentando os seus pile-ups, Binder descreveu: "Tive uma oscilação na curva 8, depois quando agarrei no travão empurrei a manete contra os meus dedos, também não havia pressão de travagem. Depois entrei em pânico porque tinha dois pilotos por fora naquele momento. Pisei o travão traseiro, queria contornar os dois de alguma forma. Tenho pena de ter apanhado o Luca. Também lamento para a equipa dele que eu tenha arruinado a sua corrida, que poderia ter sido muito boa."

"Depois disso, esforcei-me demasiado para passar o pelotão. Estava um pouco rápido demais e depois tive de correr por dentro com o Miguel. Hoje mereci as duas penalizações por volta longa e lamento pelos dois pilotos e pelas duas equipas. Tinha alguma vantagem sobre os outros na travagem porque tinha o pneu dianteiro Q e eles já tinham gasto os pneus dianteiros macios. Usei um ponto de travagem diferente antes da curva 2 e ganhei muito terreno nessa zona. Quando entrámos na travagem, aproximei-me ainda mais e, de repente, estava muito perto do Miguel e tive de entrar na corrida."

Depois, Binder também revelou: "Tenho de agradecer ao meu chefe de equipa, Andrés Madrid, porque já tínhamos optado pelo pneu traseiro macio. Mas ele disse que eu devia usar o pneu médio. Se não servisse, mudá-lo-íamos. Tive então uma sensação muito boa. Por isso, obrigado aos rapazes por essa decisão, porque foi isso que fez a minha corrida."

O pole sitter Luca Marini terá compreendido a situação após a conversa esclarecedora com Binder. Ainda assim, Binder diz: "No final do dia, não importa o que acontece. Temos a responsabilidade na pista e não devemos colocar outro piloto em perigo. Tive um momento desses com os travões já de manhã e pensei que tínhamos o problema dos travões sob controlo. Mas quando se tem uma oscilação como esta, os travões não funcionam imediatamente. Felizmente, ainda tinha alguma pressão nos travões. Não sei para onde teria ido ou em que teria batido de outra forma. Só posso pedir desculpa - porque nunca é intenção de ninguém causar algo assim."

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.