Marco Bezzecchi (5º): "Necesitaré más cerveza".

Para alguien que estuvo en la mesa de operaciones hace apenas una semana, Marco Bezzecchi aún dejó una buena impresión tras la carrera de 27 vueltas del domingo. "¿Todavía parezco fresco? Sí, porque me he bebido una cerveza", se ríe con buen humor el protegido de Rossi. "Y necesitaré más. Fiesta esta noche, mañana podré dormir".

Después de estos días agotadores, el italiano de 24 años necesita urgentemente un pequeño descanso. "No puedo decir que me sienta bien", admite con franqueza. "Tuve un poco de tiempo para recuperarme después de la carrera, pero sinceramente me duele mucho, no realmente la clavícula, sino todo el hombro, el cuello y los músculos. Y en el lugar donde la placa presiona el hueso, es una sensación extraña. Nunca había tenido una placa y ahora la noto. Pero al menos he hecho una buena carrera, así que no me puedo quejar".

"Bez" incluso se quedó fuera del top-10 en las primeras etapas, pero a medida que avanzaba la carrera se fue moviendo a pesar de sus dolencias físicas. "Mi plan era adoptar un enfoque conservador al principio. El problema es que, en el MotoGP de hoy, si eres demasiado conservador en las dos primeras vueltas, sales rebotado como un punching ball. Estaba demasiado atrás para seguir mi plan. Pero cuando he visto que podía remontar, no me he asustado demasiado, he intentado seguir gestionando los neumáticos. Sabía que seguiría necesitando un buen agarre al final. Afortunadamente, también fui rápido al final", sonrió.

De hecho, el medallista de bronce del Campeonato del Mundo arrebató el 5º puesto a Brad Binder en la última vuelta. La estrella del Mooney VR46 podría vivir muy bien con dos resultados entre los cinco primeros este fin de semana, dados los antecedentes. "Estoy muy contento. Por supuesto que no fue fácil, pero creo que ya lo hicimos muy bien en casa. Pero, de nuevo, mi equipo ha hecho un trabajo increíble. Ya estaban aquí el miércoles y les dije que se prepararan porque no sabía si iba a venir o no. Pero si iba a correr, lo habría dado todo. Y han estado fantásticos, como siempre", elogió Bez a su equipo.

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15.10.):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.