Marco Bezzecchi (5e) : "Je vais avoir besoin de plus de bière".

Une semaine après sa fracture de la clavicule, l'as VR46-Ducati Marco Bezzecchi a marqué de bons points en Indonésie en se classant 3e et 5e du sprint et de la course principale, même s'il a eu l'impression d'être un pion entre-temps.

Pour quelqu'un qui était sur la table d'opération il y a seulement une semaine, Marco Bezzecchi a fait bonne impression, même après la course de 27 tours de dimanche. "J'ai l'air encore frais ? Oui, parce que j'ai bu une bière", a déclaré le protégé de Rossi en riant de bonne humeur. "Et je vais en avoir besoin d'autres. Ce soir, c'est la fête, je peux dormir demain".

Après ces journées éprouvantes, l'Italien de 24 ans a bien besoin d'une petite pause. "Je ne peux pas dire que je me sens bien", a-t-il avoué sans détour. "J'ai eu un peu de temps pour récupérer après la course, mais honnêtement, j'ai de fortes douleurs - pas vraiment à la clavicule, mais tout autour, à l'épaule, au cou et aux muscles. Et à l'endroit où la plaque appuie sur l'os, c'est une sensation étrange. Je n'ai jamais eu de plaque et maintenant je peux la sentir. Mais au moins, j'ai fait une bonne course, donc je ne peux pas me plaindre".

"Bez" est même sorti du top 10 au début de la course, mais au fur et à mesure que la course avançait, il s'est mis à progresser malgré ses problèmes physiques. "Mon plan prévoyait une approche conservatrice au début. Le problème, c'est que dans le MotoGP d'aujourd'hui, si tu es trop conservateur dans les deux premiers tours, tu es poussé dans tous les sens comme un punching-ball. J'étais un peu trop en arrière pour suivre mon plan. Mais quand j'ai vu que je pouvais rattraper mon retard, je n'ai pas trop paniqué, j'ai essayé de gérer les pneus malgré tout. Je savais que j'aurais besoin d'une bonne adhérence à la fin. Heureusement, j'étais aussi rapide à la fin", souriait-il.

En effet, le troisième du championnat du monde a repris la cinquième place à Brad Binder dans le dernier tour. Avec deux résultats dans le top 5 ce week-end, la star de Mooney-VR46 pouvait très bien s'en sortir compte tenu de l'historique. "Je suis très heureux. Bien sûr, ce n'était pas facile, mais je pense que nous avions déjà très bien travaillé à la maison. Mais ici aussi, mon équipe a fait un travail incroyable. Ils étaient déjà là mercredi et je leur ai dit de se préparer, car je ne savais pas si j'allais venir ou non. Mais si j'avais roulé, j'aurais tout donné. Et ils ont été fantastiques, comme toujours", a déclaré Bez en félicitant son équipe.

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.