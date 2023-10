Marco Bezzecchi (5°): "Avrò bisogno di più birra".

Per essere stato sul tavolo operatorio solo una settimana fa, Marco Bezzecchi ha fatto una buona impressione dopo i 27 giri di domenica. "Sembro ancora fresco? Sì, perché ho bevuto una birra", ha detto ridendo il pupillo di Rossi. "E ne avrò bisogno ancora. Stasera si fa festa, domani potrò dormire".

Dopo questi giorni estenuanti, il 24enne italiano ha bisogno di una breve pausa. "Non posso dire di sentirmi bene", ha ammesso con franchezza. "Ho avuto un po' di tempo per recuperare dopo la gara, ma onestamente ho molto dolore, non tanto alla clavicola, ma a tutta la spalla, al collo e ai muscoli. E nel punto in cui la placca preme sull'osso, è una sensazione strana. Non ho mai avuto una placca prima d'ora e ora la sento. Ma almeno ho corso una buona gara, quindi non posso lamentarmi".

"Bez" è addirittura uscito dalla top-10 nelle prime fasi, ma con il passare della gara ha continuato a muoversi nonostante i suoi disturbi fisici: "Il mio piano era di adottare un approccio conservativo all'inizio. Il problema è che nella MotoGP di oggi, se sei troppo conservativo nei primi due giri, vieni sballottato come un punching ball. Ero un po' troppo indietro per seguire il mio piano. Ma quando ho visto che potevo recuperare, non mi sono fatto prendere dal panico e ho cercato di gestire le gomme. Sapevo che avrei avuto bisogno di una buona aderenza alla fine. Fortunatamente sono stato veloce anche alla fine", ha sorriso.

Infatti, il bronzo del Campionato del Mondo ha rilevato il 5° posto da Brad Binder all'ultimo giro. La star del Mooney VR46 potrebbe vivere benissimo con due risultati nella top 5 questo fine settimana, visti i precedenti. "Sono molto contento. Naturalmente non è stato facile, ma credo che abbiamo fatto molto bene già in casa. Ma ancora una volta la mia squadra ha fatto un lavoro incredibile. Erano già qui mercoledì e ho detto loro di prepararsi perché non sapevo se sarei venuto qui o meno. Ma se avessi corso, avrei dato il massimo. E sono stati fantastici come sempre", ha detto Bez elogiando il suo equipaggio.

Risultato gara MotoGP, Mandalika (15.10.):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.