Marco Bezzecchi (5º): "Vou precisar de mais cerveja".

Uma semana depois de ter fracturado a clavícula, Marco Bezzecchi, o ás da VR46 Ducati, conseguiu bons pontos na Indonésia com o 3º e 5º lugares no sprint e na corrida principal, embora se tenha sentido como um peão entretanto.

Para alguém que esteve na mesa de operações há apenas uma semana, Marco Bezzecchi ainda deixou uma boa impressão após a corrida de 27 voltas de domingo. "Ainda pareço fresco? Sim, porque bebi uma cerveja", riu-se o protegido de Rossi com bom humor. "E vou precisar de mais. Festa esta noite, amanhã posso dormir."

Depois de dias exaustivos, o italiano de 24 anos está a precisar urgentemente de uma pequena pausa. "Não posso dizer que me sinta bem", admitiu com franqueza. "Tive um pouco de tempo para recuperar depois da corrida, mas honestamente estou com muitas dores - não propriamente na clavícula, mas em todo o ombro, pescoço e músculos. E no sítio onde a placa pressiona o osso, é uma sensação estranha. Nunca tinha tido uma placa antes e agora sinto-a. Mas pelo menos fiz uma boa corrida, por isso não me posso queixar."

"Bez" chegou a cair para fora do top-10 nas primeiras etapas, mas à medida que a corrida avançava estava em movimento, apesar das suas doenças físicas. "O meu plano era adotar uma abordagem conservadora no início. O problema é que, no MotoGP de hoje, se formos demasiado conservadores nas duas primeiras voltas, somos atirados de um lado para o outro como uma bola de pancada. Estava um pouco mais atrás para seguir o meu plano. Mas quando vi que podia recuperar, não entrei muito em pânico, tentei continuar a gerir os pneus. Sabia que ainda ia precisar de boa aderência no final. Felizmente, também fui rápido no final", sorriu.

De facto, o medalhista de bronze do Campeonato do Mundo tomou o 5º lugar de Brad Binder na última volta. A estrela do Mooney VR46 poderia viver muito bem com dois resultados no top 5 este fim de semana, tendo em conta a história. "Estou muito contente. Claro que não foi fácil, mas acho que já estivemos muito bem em casa. Mas, mais uma vez, a minha equipa fez um trabalho incrível. Eles já cá estavam na quarta-feira e eu disse-lhes para se prepararem porque não sabia se vinha ou não. Mas se fosse participar, teria dado o meu melhor. E eles foram fantásticos, como sempre", elogiou Bez à sua equipa.

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15.10.):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.