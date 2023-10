Jack Miller (KTM/7º): Deseando que llegue el GP de Phillip Island

Tras una salida desde la cuarta fila, las cosas fueron rápidas al principio. "Thriller Miller" era noveno tras la primera vuelta, fue avanzando poco a poco e incluso apareció en cuarto lugar durante tres vueltas poco después de la mitad de la carrera.

Luego, sin embargo, la pólvora se gastó en gran parte. Con el neumático blando delantero cada vez más desgastado, Miller empezó a perder terreno y tuvo que dejar pasar primero a Fabio Di Giannantonio, luego a Binder (¡cumplió dos vueltas largas de penalización!) y finalmente a Marco Bezzecchi antes de cruzar la línea de meta en séptimo lugar, a 12,4 segundos del ganador Pecco Bagnaia.

"En la primera parte de la carrera me sentí muy bien. Cometí un pequeño error en la vuelta 2, giré demasiado bajo en la décima curva y perdí algunas posiciones; pero rápidamente volví a encontrar mi ritmo. Primero he perseguido a Miguel Oliveira, luego he puesto a Fabio Quartararo en mi punto de mira. Tuve un ritmo realmente decente durante ocho vueltas seguidas, pero luego tuve algunos malos momentos con mi neumático blando delantero, que intentó escaparse por el flanco izquierdo varias veces en una sola vuelta", describió Miller. "Reduje la velocidad pero no sabía muy bien qué hacer a continuación. El agarre seguía siendo medio decente, pero intentar simplemente dejar rodar la moto no dio resultado".

Brad Binder había hecho una elección más feliz con el compuesto medio en la rueda delantera y, a pesar de sus dos penalizaciones de vuelta larga, pasó zumbando a Miller en la vuelta 21. "Eso me ayudó a orientarme de nuevo", continuó Miller. "Frenaba más tarde y más profundo en las curvas, sacrificando un poco de velocidad en las curvas, pero mantenía la presión en la rueda delantera. Esta táctica también me ayudó a encontrar un poco de velocidad hacia el final. Fue suficiente para controlar a Enea Bastianini, pero no para vengarme de Binder o Bezzecchi".

Aún así, Miller dijo que podía mirar atrás y disfrutar de un buen fin de semana en general. "Ha sido una carrera sólida y no hemos estado muy lejos del ganador", declaró. "KTM ha hecho grandes progresos en el desarrollo de la moto y eso me da confianza para mi carrera de casa en Australia la próxima semana. Con el chasis de carbono, la KTM es muy ágil en las curvas rápidas, lo que debería dar sus frutos en la pista de Phillip Island. Además, la pista tiene un buen agarre. Crucemos los dedos para que podamos ofrecer un buen espectáculo a los aficionados".

Resultado de la carrera de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Marc Márquez 67. 16. Augusto Fernández 67. 17. Marc Márquez, Honda, a 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.