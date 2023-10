Jack Miller (KTM/7e) : L'attente du GP de Phillip Island

Jack Miller n'a pas pu rivaliser avec son coéquipier de Red Bull-KTM Brad Binder, mais il était tout de même satisfait de sa septième place et de sa performance en Indonésie. "C'est une course solide", a déclaré le pilote australien.

Après un départ depuis la quatrième ligne, la course a d'abord été rapide. Neuvième après le premier tour, "Thriller Miller" n'a cessé de progresser et est même apparu en quatrième position pendant trois tours peu après la mi-course.

Mais la poudre était alors largement épuisée. Le pneu avant tendre usé lui causant de plus en plus de soucis, Miller a commencé à perdre du terrain et a dû laisser passer Fabio Di Giannantonio, puis Binder (il a effectué deux pénaltys de longue durée !) et enfin Marco Bezzecchi avant de franchir la ligne d'arrivée en septième position, à 12,4 secondes du vainqueur Pecco Bagnaia.

"Je me sentais vraiment bien dans la première partie de la course. J'ai fait une petite erreur au deuxième tour, j'ai pris le dixième virage trop bas et j'ai perdu quelques positions, mais j'ai vite retrouvé mon rythme. J'ai commencé par chasser Miguel Oliveira, puis j'ai pris Fabio Quartararo dans ma ligne de mire. J'avais un bon rythme pendant huit tours d'affilée, mais j'ai eu quelques soucis avec mon pneu avant tendre, qui a glissé plusieurs fois sur le flanc gauche en un seul tour", a expliqué Miller. "J'ai ralenti le rythme, mais je ne savais pas vraiment comment procéder. Le grip était encore à peu près correct, mais essayer de laisser la moto rouler n'a pas été payant".

Brad Binder avait fait un choix plus heureux en optant pour le composé médium à l'avant et, malgré ses deux pénalités de long lap, il est passé devant Miller au 21ème tour. "Cela m'a aidé à retrouver mes repères", a poursuivi Miller. "Il a freiné plus tard et plus bas dans les virages, sacrifiant ainsi un peu de vitesse en courbe, mais en maintenant la pression sur la roue avant. Cette tactique m'a également aidé à retrouver un peu de vitesse vers la fin. Cela a suffi pour garder Enea Bastianini sous contrôle - mais pas pour une attaque de revanche sur Binder ou Bezzecchi" !

Malgré tout, Miller estime qu'il peut s'enorgueillir d'un bon week-end dans l'ensemble. "C'était une course solide et nous n'étions pas trop loin du vainqueur", a-t-il constaté. "KTM a fait d'énormes progrès dans le développement de la moto et cela me donne confiance pour mon match à domicile en Australie la semaine prochaine. Avec son cadre en carbone, la KTM est très agile dans les virages rapides, ce qui devrait être utile sur la piste de Phillip Island. De plus, la piste a une bonne adhérence. Croisons les doigts pour que nous puissions offrir un spectacle décent aux fans là-bas !"

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.