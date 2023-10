Jack Miller (KTM/7°): Non vedo l'ora di correre il GP di Phillip Island

Jack Miller non è riuscito a tenere il passo del suo compagno di squadra Red Bull KTM Brad Binder, ma è comunque soddisfatto del settimo posto e della sua prestazione in Indonesia. "Una gara solida", è stato il verdetto dell'australiano.

Dopo una partenza dalla quarta fila, le cose sono andate subito bene. "Thriller Miller" era nono dopo il primo giro, si è fatto strada costantemente ed è persino apparso in quarta posizione per tre giri poco dopo la metà della gara.

Poi, però, la polvere si è esaurita. Con il pneumatico anteriore morbido usurato che lo affliggeva sempre di più, Miller ha iniziato a perdere terreno e ha dovuto lasciar passare prima Fabio Di Giannantonio, poi Binder (che ha scontato due penalità per long-lap!) e infine Marco Bezzecchi prima di sfrecciare sul traguardo in settima posizione, a 12,4 secondi dal vincitore Pecco Bagnaia.

"Nella prima parte della gara mi sentivo davvero bene. Ho commesso un piccolo errore nel secondo giro, girando troppo basso alla decima curva e perdendo qualche posizione; ma ho subito ritrovato il mio ritmo. Prima ho inseguito Miguel Oliveira, poi ho messo nel mirino Fabio Quartararo. Ho avuto un ritmo davvero discreto per otto giri di fila, ma poi ho avuto qualche momento negativo con la gomma anteriore morbida, che ha cercato di scivolare via sul fianco sinistro più volte in un solo giro", ha descritto Miller. "Ho rallentato ma non sapevo cosa fare. L'aderenza era ancora abbastanza buona, ma il tentativo di lasciar rotolare la moto non ha dato i suoi frutti".

Brad Binder ha fatto una scelta più felice, scegliendo la mescola media sulla ruota anteriore e, nonostante le due penalizzazioni per un lungo giro, ha superato Miller al 21° giro. "Questo mi ha aiutato a ritrovare l'orientamento", ha proseguito Miller. "Ha frenato più tardi e più a fondo in curva, sacrificando un po' di velocità in curva, ma mantenendo la pressione sulla ruota anteriore. Questa tattica mi ha aiutato a trovare un po' di velocità verso la fine. È stato sufficiente per tenere sotto controllo Enea Bastianini, ma non per un attacco di vendetta a Binder o Bezzecchi!".

Miller ha comunque dichiarato di poter guardare al fine settimana come a un buon risultato complessivo. "È stata una gara solida e non siamo stati troppo lontani dal vincitore", ha dichiarato. "KTM ha fatto passi da gigante nello sviluppo della moto e questo mi dà fiducia per la gara di casa in Australia della prossima settimana. Grazie al telaio in carbonio, la KTM è molto agile nelle curve veloci, cosa che dovrebbe dare i suoi frutti sul circuito di Phillip Island. Inoltre, la pista ha una discreta aderenza. Incrociamo le dita e possiamo offrire uno spettacolo decente per i fan lì!".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.