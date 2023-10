Jack Miller (KTM/7º): Ansioso pelo GP de Phillip Island

Jack Miller não conseguiu acompanhar o ritmo do seu colega de equipa da Red Bull KTM, Brad Binder, mas mesmo assim ficou satisfeito com o 7º lugar e com o seu desempenho na Indonésia. "Uma corrida sólida", foi o veredito do australiano.

por Friedemann Kirn - Automatic translation from German

Após uma partida da quarta fila, as coisas correm rapidamente no início. "Thriller Miller" estava em nono lugar após a primeira volta, avançou de forma constante e chegou mesmo a aparecer em quarto lugar durante três voltas, pouco depois do meio da corrida.

Depois, no entanto, a pólvora foi largamente gasta. Com o pneu dianteiro macio desgastado a causar-lhe cada vez mais problemas, Miller começou a perder terreno e teve de deixar passar primeiro Fabio Di Giannantonio, depois Binder (que cumpriu duas penalizações por voltas longas!) e, finalmente, Marco Bezzecchi antes de cruzar a linha de meta em sétimo lugar, 12,4 segundos atrás do vencedor Pecco Bagnaia.

"Na primeira parte da corrida senti-me muito bem. Cometi um pequeno erro na segunda volta, virei demasiado baixo na décima curva e perdi algumas posições, mas rapidamente encontrei o meu ritmo de novo. Primeiro persegui o Miguel Oliveira, depois coloquei o Fabio Quartararo na minha mira. Tive um ritmo muito bom durante oito voltas seguidas, mas depois tive alguns momentos maus com o meu pneu dianteiro macio, que tentou escapar pelo flanco esquerdo várias vezes numa única volta", descreveu Miller. "Abrandei, mas não sabia bem o que fazer a seguir. A aderência ainda era razoável, mas tentar deixar a mota rolar não compensou."

Brad Binder tinha feito uma escolha mais feliz com o composto médio na roda dianteira e, apesar das duas penalizações por voltas longas, passou por Miller na volta 21. "Isso ajudou-me a recuperar a minha posição", continuou Miller. "Ele travou mais tarde e mais fundo nas curvas, sacrificando um pouco da velocidade nas curvas, mas manteve a pressão na roda dianteira. Esta tática também me ajudou a encontrar um pouco de velocidade no final. Foi o suficiente para manter Enea Bastianini sob controlo, mas não para um ataque de vingança contra Binder ou Bezzecchi!"

Ainda assim, Miller disse que pode olhar para trás e ver um bom fim de semana no geral. "Foi uma corrida sólida e não ficámos muito longe do vencedor," afirmou. "A KTM fez grandes progressos no desenvolvimento da moto e isso dá-me confiança para a minha corrida em casa, na Austrália, na próxima semana. Com o quadro de carbono, a KTM é muito ágil nas curvas rápidas, o que deve compensar na pista de Phillip Island. Além disso, a pista tem uma boa aderência. Espero que consigamos fazer um bom espetáculo para os fãs!"

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.