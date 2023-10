Valentino Rossi chiude la stagione con più punti

Con la vittoria al titolo! Mattia Drudi e Ricardo Feller vincono il secondo round della GT World Challenge Europe Sprint Cup a Zandvoort e si laureano campioni 2023. In gara, il duo Audi ha lottato per la vittoria partendo dalla nona posizione in griglia.

Già nel giro di partenza, la lotta per il titolo si è fatta drammatica. Timur Boguslavskiy è stato colpito e ribaltato da Lorenzo Patrese. Erwan Bastard, Alex Frasinetti e Nicolas Baert hanno poi colpito la Mercedes e si sono diretti tutti ai box con danni. Solo Bastard è stato in grado di continuare dopo le riparazioni. Patrese, che ha colpito Boguslavskiy, è il compagno di squadra dei campioni in carica Feller e Drudi. Questa collisione ha un sapore particolare, perché in questo modo il titolo è stato servito ai compagni di squadra su un piatto d'argento. L'auto di Patrese e Aka ha ricevuto una penalità di 15 secondi per la collisione a fine gara. John Watson, in telecronaca, ha sintetizzato la sua opinione che la penalità non era nulla in confronto ai danni causati da Patrese.

Nel giro successivo Patrese è finito nella ghiaia e si è ritirato. Per recuperare l'Audi e i detriti della collisione precedente al giro, è stata chiamata in pista la safety car.

Poco dopo la ripartenza, Adam Eteki, a bordo dell'Audi di Boutsen VDS, ha affrontato l'ultima curva. Il francese ha riportato la vettura ai box.

Cinque minuti prima dell'apertura della finestra di pit stop, sul rettilineo di partenza è iniziata una forte pioggia. Il pilota di testa Maxime Martin è scivolato nella ghiaia in queste condizioni difficili e ha perso due posizioni.

Poco dopo, Erwan Bastard è volato via nella zona di Scheivlak ed è rimasto bloccato nella ghiaia. La gara è stata nuovamente neutralizzata per recuperare la vettura.

A dieci minuti dalla fine della gara, Valentino Rossi è scivolato fuori pista nella zona di Scheivlak ed è sceso dalla quarta alla settima posizione. Rossi ha terminato la gara in settima posizione, concludendo la sua stagione con un altro risultato a punti.

Dries Vanthoor e Charles Weerts hanno concluso la gara in seconda posizione con la BMW M4 GT3 del WRT. Il distacco dall'Audi vincitrice è stato di 3,563 secondi.

Niklas Krütten e Calan Williams completano il podio con un'altra BMW WRT. Il duo si aggiudica così il titolo della Gold Cup.

Risultato (Top 10):

1° Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

2° Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

3° Niklas Krütten/Calan Williams - WRT - BMW M4 GT3

4° Andrea Caldarelli/Marco Mapelli - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

5° Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

6° Jordan Love/Frank Bird - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

7° Valentino Rossi/Maxime Martin - WRT - BMW M4 GT3

8° Albert Costa/Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

9° Nicolai Kjaergaard/Benjamin Goethe - Garage 59 - McLaren 720S GT3

10 Laurin Heinrich/Ayhancan Güven - CLRT - Porsche 911 GT3 R