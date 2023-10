Valentino Rossi termina a época com mais pontos

Com vitória para o título! Mattia Drudi e Ricardo Feller vencem a segunda ronda da GT World Challenge Europe Sprint Cup em Zandvoort e são os campeões de 2023. Na corrida, a dupla da Audi lutou para chegar à vitória partindo do nono lugar da grelha.

Já na volta inicial, a luta pelo título tornou-se dramática. Timur Boguslavskiy foi atingido e capotou por Lorenzo Patrese. Erwan Bastard, Alex Frasinetti e Nicolas Baert bateram no Mercedes e foram todos para as boxes com danos. Apenas Bastard conseguiu continuar após as reparações. Patrese, que capotou Boguslavskiy, é o companheiro de equipa dos eventuais campeões Feller e Drudi. Esta colisão ficou com um sabor especial, pois desta forma o título foi servido aos colegas de equipa numa bandeja de prata. O carro de Patrese e Aka recebeu uma penalização de 15 segundos pela colisão no final da corrida. John Watson, no comentário, resumiu a sua opinião de que a penalização não era nada comparada com os danos que Patrese tinha causado.

Na volta seguinte, Patrese caiu na gravilha e retirou-se. Para recuperar o Audi e os destroços da colisão anterior à volta, o safety car foi chamado ao circuito.

Pouco depois do recomeço, Adam Eteki, no Audi da Boutsen VDS, bateu na última curva. O francês leva o carro de volta às boxes.

Cinco minutos antes da abertura da janela de paragem nas boxes, começou a chover forte na reta da meta. O primeiro classificado, Maxime Martin, desliza para a gravilha nas condições difíceis e perde duas posições.

Pouco tempo depois, Erwan Bastard voou na zona de Scheivlak e ficou preso na gravilha. A corrida foi novamente neutralizada para recuperar o carro.

Dez minutos antes do final da corrida, Valentino Rossi deslizou para fora da pista na zona de Scheivlak e caiu da quarta para a sétima posição. Rossi também terminou a corrida na sétima posição e terminou a sua época com mais um resultado pontual.

Dries Vanthoor e Charles Weerts terminaram a corrida na segunda posição com o BMW M4 GT3 da WRT. Ficaram a 3,563 segundos do Audi vencedor.

Niklas Krütten e Calan Williams completam o pódio noutro BMW da WRT. A dupla conquista assim o título da Gold Cup.

Resultado (Top 10):

1º Ricardo Feller/Mattia Drudi - Tresor Orange 1 - Audi R8 LMS GT3

2º Dries Vanthoor/Charles Weerts - WRT - BMW M4 GT3

3º Niklas Krütten/Calan Williams - WRT - BMW M4 GT3

4º Andrea Caldarelli/Marco Mapelli - VSR - Lamborghini Hurácan GT3

5º Konsta Lappalainen/Giacomo Altoè - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

6º Jordan Love/Frank Bird - Haupt Racing Team - Mercedes-AMG GT3

7º Valentino Rossi/Maxime Martin - WRT - BMW M4 GT3

8º Albert Costa/Thierry Vermeulen - Emil Frey Racing - Ferrari 296 GT3

9º Nicolai Kjaergaard/Benjamin Goethe - Garage 59 - McLaren 720S GT3

10 Laurin Heinrich/Ayhancan Güven - CLRT - Porsche 911 GT3 R