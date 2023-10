Franco Morbidelli (Yamaha/14e) : 4 tours au stand

, son coéquipier Franco Morbidelli s'est retrouvé en queue de peloton avec quatre tours de retard.

La raison en est que le vice-champion du monde 2020 a dû rentrer au stand à la fin du deuxième tour en raison d'un problème électronique sur sa M1.

Après cet arrêt imprévu, l'Italo-Brésilien a tout de même terminé sa course solitaire en 14e position, dans les points, car pas moins de sept pilotes MotoGP avaient chuté et Alex Márquez n'était plus que spectateur depuis le vendredi après-midi en raison de douleurs aux côtes.

"Après un bon départ, j'ai eu un problème électronique, j'ai dû me laisser distancer, rentrer au stand et reprendre la course après", a décrit Morbidelli. "J'ai roulé seul pendant 23 tours et j'étais heureux de voir la vitesse que j'avais. C'était une bonne chose pour moi et pour l'équipe de terminer la course malgré tout. Nous allons essayer de ramener cette vitesse à Phillip Island. Nous verrons alors ce qui se passera".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.