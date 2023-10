Franco Morbidelli (Yamaha/14°): 4 giri ai box

posizione, il suo compagno di squadra Franco Morbidelli si è portato dietro, a ben quattro giri di distanza.

Il motivo: alla fine del secondo giro, il secondo classificato del campionato mondiale 2020 è dovuto rientrare ai box per un problema elettronico alla sua M1.

Dopo la sosta imprevista, l'italo-brasiliano ha concluso la sua gara solitaria al 14° posto, almeno nei punti, perché ben sette piloti della MotoGP si sono ritirati a causa di cadute e Alex Márquez ha svolto solo il ruolo di spettatore dal venerdì pomeriggio a causa di un dolore alle costole.

"Dopo una buona partenza ho avuto un problema di elettronica, ho dovuto arretrare, rientrare ai box e poi riprendere la gara", ha descritto Morbidelli. "Ho girato da solo per 23 giri e sono stato felice di vedere la velocità che avevo. È stato comunque un bene per me e per la squadra finire la gara. Cercheremo di portare questa velocità a Phillip Island. Poi vedremo cosa succederà".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11° Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.