Alex Rins (Honda/9e) : "Comme une place sur le podium".

Alex Rins est parti de la 21e et dernière place, mais avec sept abandons et beaucoup d'autres drames à l'avant, le Barcelonais de 27 ans a été récompensé pour sa constance - et pour sa capacité à serrer les dents.

"C'était un effort énorme de terminer la course. Après 13 ou 14 tours, la douleur est arrivée, et une vraie douleur", a décrit Rins, qui avait été victime d'une double fracture du tibia et du péroné lors de la course de sprint du Mugello le 10 juin et qui avait dû s'absenter pendant quatre mois pour subir deux opérations. "Mais j'ai réussi à suivre le rythme des autres, avec des temps dans la fourchette basse de 1:32 minute. Je peux donc être satisfait".

Dix-neuvième après le premier tour, seizième après le deuxième, quinzième au quatrième et quatorzième au huitième, Rins a continué à aller de l'avant sans montrer de signes de fatigue visibles à l'extérieur. Bien au contraire : 11e au 18e tour, il avait devant lui le dernier compagnon de marque Honda, Takaaki Nakagami, et dépassait le Japonais d'une manœuvre déterminée deux tours plus tard, rejoignant ainsi le top 10. A cinq tours de la fin, il est finalement tombé sur Aleix Espargaró, qui était en retrait avec des pneus usés, et a assuré la neuvième place.

"Après des mois de lutte acharnée, même sans course, et après avoir tout fait à la maison, en physiothérapie et à la gym, pour ce retour, ce résultat signifie plus que la neuvième place. Bien sûr, ce résultat est une mise au point pour moi et pour l'équipe LCR, qui nous aide à comprendre à quel niveau nous nous trouvons et où nous pouvons nous améliorer. Mais pour moi, c'est comme si j'étais sur le podium", a déclaré Rins, visiblement soulagé.

Rins n'a réalisé à quel point il s'était dépensé qu'en rentrant au box. "Quand je suis arrivé, je pouvais parler à mon équipe, mais je ne pouvais pas descendre de la moto. J'avais mal partout", a-t-il expliqué. "Rester sur la moto jusqu'au drapeau à damier par cette chaleur, sur une piste glissante, c'était déjà un exploit. Mais obtenir ce résultat, la neuvième place en tant que meilleur pilote Honda, c'est formidable", a résumé le sextuple vainqueur du MotoGP.

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.