Alex Rins (Honda/9°): "Come un podio".

Al suo rientro dopo quattro mesi di stop per infortunio, Alex Rins è entrato subito nella top ten del Gran Premio d'Indonesia. "Per me è come un podio", ha commentato il pilota spagnolo della LCR Honda.

Alex Rins ha iniziato la gara dal 21° e ultimo posto, ma con sette ritiri e molti altri drammi davanti, il 27enne di Barcellona è stato premiato per la sua costanza e la capacità di stringere i denti.

"È stato uno sforzo enorme finire la gara. Dopo 13, 14 giri è arrivato il dolore, un dolore vero", ha raccontato Rins, che aveva subito una doppia frattura della tibia e del perone nella gara sprint del Mugello il 10 giugno e aveva subito un'interruzione di quattro mesi con due operazioni. Ma sono riuscito a tenere il ritmo degli altri, con tempi intorno all'1:32. Posso essere soddisfatto". Posso essere soddisfatto".

Diciannovesimo dopo il primo giro, sedicesimo dopo il secondo, quindicesimo al quarto giro e quattordicesimo all'ottavo, Rins ha continuato a mostrare uno slancio in avanti senza dare segni visibili di stanchezza. Al contrario: undicesimo al 18° giro, aveva davanti a sé l'ultimo compagno di marca Honda rimasto, Takaaki Nakagami, e ha superato il giapponese con una manovra decisa due giri dopo per raggiungere la top ten. A cinque giri dalla fine, ha infine superato Aleix Espargaró, che stava rientrando con le gomme danneggiate, per assicurarsi il 9° posto.

"Dopo aver lottato duramente per mesi anche senza correre e aver fatto tutto il possibile a casa, con la fisioterapia e in palestra, per questo ritorno il risultato significa molto di più del 9° posto. Naturalmente il risultato è un punto di riferimento per me e per il team LCR, che ci aiuta a capire a che livello siamo e dove possiamo migliorare. Ma per me personalmente è come un podio", ha spiegato Rins, visibilmente sollevato.

Ha detto di essersi reso conto di quanto Rins avesse speso solo quando è tornato ai box. "Quando sono arrivato, potevo parlare con il mio equipaggio ma non potevo scendere dalla moto. Mi faceva male tutto", ha spiegato. "Rimanere in sella alla moto fino alla bandiera a scacchi con questo caldo, su una pista scivolosa, era già un risultato. Ma ottenere questo risultato, il 9° posto come miglior pilota Honda, è fantastico", ha concluso il sei volte vincitore della MotoGP.

Risultato gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.