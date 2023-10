Alex Rins (Honda/9º): "Como um lugar no pódio".

No seu regresso após quatro meses de paragem por lesão, Alex Rins entrou diretamente para os dez primeiros do Grande Prémio da Indonésia. "Para mim é como um pódio", disse o piloto espanhol da LCR Honda.

por Friedemann Kirn - Automatic translation from German

Alex Rins começou a corrida em 21º e último lugar, mas com sete desistências e muito drama na frente, o piloto de 27 anos de Barcelona foi recompensado pela sua consistência - e capacidade de cerrar os dentes.

"Foi um esforço enorme para terminar a corrida. Ao fim de 13, 14 voltas, as dores apareceram, e muito fortes", descreveu Rins, que sofreu uma dupla fratura da tíbia e do perónio na corrida de sprint em Mugello, a 10 de junho, e teve de se sujeitar a uma paragem de quatro meses e a duas operações. "Mas consegui manter o ritmo dos outros, com tempos na casa dos 1:32s. Posso estar contente com isso."

Em 19º lugar após a primeira volta, 16º após a segunda, 15º na 4ª volta e 14º na 8ª volta, Rins continuou a mostrar um ritmo de corrida sem mostrar sinais visíveis de fadiga. Muito pelo contrário: décimo primeiro na 18ª volta, ele tinha o último companheiro de marca da Honda, Takaaki Nakagami, à sua frente, ultrapassando o piloto japonês com uma manobra determinada duas voltas mais tarde para chegar aos dez primeiros. A cinco voltas do fim, acabou por ultrapassar Aleix Espargaró, que estava a desistir com os pneus cortados, para garantir o 9º lugar.

"Depois de meses a lutar muito mesmo sem correr e a fazer tudo o que podíamos em casa, com fisioterapia e no ginásio, para este regresso, o resultado significa mais do que o 9º lugar. Claro que o resultado é uma referência para mim e para a equipa LCR, que nos ajuda a perceber em que nível estamos e onde podemos melhorar. Mas para mim, pessoalmente, é como se fosse um pódio", explicou Rins, visivelmente aliviado.

Ele disse que só se apercebeu de quanto Rins tinha gasto quando regressou às boxes. "Quando lá cheguei, podia falar com a minha equipa, mas não conseguia sair da moto. Tudo me doía", explicou. "Ficar na moto até à bandeira axadrezada neste calor, numa pista escorregadia, já foi um feito. Mas conseguir este resultado, o 9º lugar como o melhor piloto Honda, é ótimo," concluiu o seis vezes vencedor de MotoGP.

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.