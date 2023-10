Phillip Island: il programma del GP d'Australia 2023



di Sarah Göpfert - Traduzione automatica da Tedesco

Gold & Goose

Con un avvincente duello nel campionato mondiale, la squadra della MotoGP fa tappa in Australia questo fine settimana. Il tradizionale circuito di Phillip Island non impressiona solo per il suo scenario, ma anche per il suo ricco programma.

