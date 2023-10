Phillip Island: O calendário do GP da Austrália de 2023

Com um duelo emocionante no campeonato do mundo, o pelotão de MotoGP faz uma paragem na Austrália este fim de semana. A tradicional pista de Phillip Island não só impressiona pela sua paisagem, como também por um programa recheado.

Com exceção de 2020 e 2021 (cancelamento devido à pandemia de Corona), o "Circuito de Phillip Island" acolhe a única corrida do Campeonato Mundial de Motociclismo no continente australiano desde 1997. A pista não só impressiona pela sua paisagem impressionante junto ao mar, como também, sendo uma das pistas mais rápidas do calendário, proporciona aos espectadores corridas emocionantes todos os anos.

O circuito mede 4,45 km com as suas cinco curvas à direita e sete à esquerda e tem uma reta de partida e chegada com 900 m de comprimento. O "MotoGP Guru by Gryfyn Australian Motorcycle Grand Prix" deste ano será disputado em 27 voltas, com o foco no duelo do campeonato do mundo entre o líder Pecco Bagnaia (Lenovo Ducati) e Jorge Martin (Prima Pramac Ducati). A cinco fins-de-semana do final da época, os dois pilotos estão separados por apenas 18 pontos.

No ano passado, Alex Rins venceu de forma sensacional, dando à Suzuki uma das duas últimas vitórias no MotoGP. O piloto mais bem sucedido da categoria rainha na Austrália continua a ser Casey Stoner, a lenda do MotoGP venceu um total de seis vezes em casa. É seguido por Valentino Rossi (5) e Marc Márquez (3).

Quem quiser ver o GP da Austrália em direto deve programar um despertador, uma vez que é necessário ter em conta uma diferença horária de nove horas. Por exemplo, a corrida de MotoGP no sábado começa às 6h CEST, enquanto as luzes se apagam para o Grande Prémio no domingo às 5h CEST.

Calendário do GP da Austrália de 2023 (CEST).

Sexta-feira, 20 de outubro:

00:00 - 00:35 (35 min): Moto3, Treino 1

00.50 - 01.30 (40 min): Moto2, Treino 1

01.45 - 02.30 (45 min): MotoGP, FP1



04.15 - 04.50 (35 min): Moto3, Treino 2

05.05 - 05.45 (40 min): Moto2, Treino 2

06.00 - 07.20 (80 min): MotoGP, Treino

Sábado, 21 de outubro:

23.40 - 00.10 (30 min): Moto3, Treino 3

00.25 - 00.55 (30 min): Moto2, Treino 3

01.10 - 01.40 (30 min): MotoGP, FP2

01.50 - 02.05 (15 min): MotoGP, Qualificação 1

02.15 - 02.30 (15 min): MotoGP, Qualificação 2



03.50 - 04.05 (15 min): Moto3, Qualificação 1

04.15 - 04.30 (15 min): Moto3, Qualificação 2

04.45 - 05.00 (15 min): Moto2, Qualificação 1

05.10 - 05.25 (15 min): Moto2, Qualificação 2



Hora da partida

06.00: MotoGP Sprint (13 voltas)

Domingo, 22 de outubro:

00.40 - 00.50 (10 min): MotoGP, aquecimento



Horas de partida

02.00: Corrida de Moto3 (23 voltas)

03.15: Corrida de Moto2 (25 voltas)

05.00: Corrida de MotoGP (27 voltas)