Miguel Oliveira (Aprilia): Frustrazione per una scelta sbagliata

Il 28enne portoghese Miguel Oliveira era sulla buona strada per ottenere un buon risultato nella gara di MotoGP a Mandalika. Ma poco dopo la fine del primo terzo di gara, il piano del pilota della RNF-Aprilia è stato completamente stravolto. Prima Jack Miller (Red Bull-KTM), Marco Bezzecchi (VR46 Dcuati) e Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati) lo hanno superato.

Poco dopo, Oliveira (che si trovava in 8a posizione dopo dieci giri) è stato mandato fuori pista dopo essere stato spinto da Brad Binder (Red Bull-KTM). Ha dovuto subire un'enorme deviazione. Binder, che nell'urto ha anche staccato un parafango dal lato sinistro, ha ricevuto una delle due penalità per un giro lungo. Oliveira, dal canto suo, è riuscito a risalire fino al 16° posto e a rientrare dal dodicesimo giro in quattordicesima posizione. Alla fine, il portoghese era tutt'altro che soddisfatto del 12° posto, dopo essere passato dall'ottava alla sesta posizione nei primi giri.

"La gara non è stata chiaramente delle migliori per noi", ha commentato Oliveira. "Siamo partiti bene, ma ho subito scoperto che la scelta del pneumatico posteriore non era la migliore".

Il portoghese, che come il compagno di marca Aprilia Aleix Espargaró è partito con la gomma morbida e ufficialmente non ha detto una parola sull'attacco duro del compagno di squadra Red Bull KTM dell'anno scorso Brad Binder, era irritato. "È un vero peccato perché mi sembrava che avessimo fatto dei progressi con la messa a punto della moto. Inoltre, sabato la volata era andata abbastanza bene per me". Tuttavia, Miguel è rimasto senza punti, chiudendo al 10° posto. Con Di Giannantonio sempre più forte, ora deve addirittura temere per il suo 13° posto nel Campionato del Mondo.

Per ricordare, Oliveira aveva vinto sotto la pioggia a Mandalika nel 2022 per la Red Bull-KTM. "Sono molto deluso da questa giornata di gara. Ma dobbiamo prendere gli aspetti positivi. Abbiamo imparato qualcosa sulla messa a punto della moto. Dobbiamo solo continuare a spingere nelle prossime gare e cercare di ottenere il meglio".

La scelta degli pneumatici ha giocato un ruolo importante nel GP di Mandalika, data la temperatura dell'asfalto di 60 gradi e la distanza estenuante di 27 giri.

Il pneumatico anteriore Soft è stato scelto da Aleix Espargaró, Raul Fernández, Oliveira, Martin, Di Giannantonio, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Mir, Rins, Miller, Quartararo e Morbidelli. Viñales, Binder, Augusto Fernández e Pol Espargaró hanno optato per la media anteriore. Solo tre piloti sono andati sul sicuro e hanno montato la mescola dura all'anteriore: Il vincitore Bagnaia, Zarco (caduto) e il pilota ufficiale Lenovo Ducati Bastianini, che si è classificato 8°.

Risultato gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.