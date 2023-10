Miguel Oliveira (Aprilia): Frustração com a escolha errada

O português Miguel Oliveira, de 28 anos, estava no bom caminho para um bom resultado na corrida de MotoGP em Mandalika. Mas pouco depois do final do primeiro terço da distância da corrida, o plano do piloto da RNF-Aprilia ficou completamente desfeito. Primeiro foi ultrapassado por Jack Miller (Red Bull-KTM), Marco Bezzecchi (VR46 Dcuati) e Fabio Di Giannantonio (Gresini Ducati).

Um pouco mais tarde, Oliveira (que estava na 8ª posição após dez voltas) foi mandado para fora da pista depois de ter sido abalroado por Brad Binder (Red Bull-KTM). Teve de fazer um grande desvio. Binder, que também perdeu uma asa do seu lado esquerdo durante a colisão, recebeu uma das suas duas penalizações de longa volta. Oliveira, por sua vez, voltou a ser 16º e regressou da décima segunda volta em décimo quarto. No final, o português estava tudo menos satisfeito com o 12º lugar, depois de ter passado de oitavo para sexto nas primeiras voltas.

"A corrida não foi claramente a melhor para nós", observou Oliveira. "Começámos bem, mas rapidamente descobri que a escolha do pneu traseiro não foi a melhor."

O português, que tal como o companheiro de marca da Aprilia, Aleix Espargaró, partiu com o pneu macio e oficialmente não disse uma palavra sobre o ataque duro do colega de equipa da Red Bull KTM do ano passado, Brad Binder, ficou irritado. "É realmente uma pena porque senti que fizemos alguns progressos com a afinação da moto. Além disso, o sprint tinha-me corrido bastante bem no sábado." No entanto, Miguel ficou sem pontos, terminando em 10º. Com Di Giannantonio a ficar cada vez mais forte, agora tem mesmo de temer pelo seu 13º lugar no Campeonato do Mundo.

Para recordar, Oliveira tinha vencido à chuva em Mandalika em 2022 pela Red Bull-KTM. "Estou muito desiludido com este dia de corrida. Mas temos de ver os aspectos positivos. Aprendemos algo sobre a afinação da mota. Só temos de continuar a esforçar-nos nas próximas corridas e tentar tirar o melhor partido dela."

A escolha dos pneus desempenhou um papel importante no GP de Mandalika, dada a temperatura de 60 graus do asfalto e a extenuante distância de 27 voltas.

O pneu dianteiro macio foi escolhido por Aleix Espargaró, Raul Fernández, Oliveira, Martin, Di Giannantonio, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Mir, Rins, Miller, Quartararo e Morbidelli. Viñales, Binder, Augusto Fernández e Pol Espargaró optaram pela frente média. Apenas três pilotos jogaram pelo seguro e montaram o composto duro na frente: O vencedor Bagnaia, Zarco (caiu) e o piloto de fábrica da Lenovo Ducati, Bastianini, que ficou em 8º.

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.