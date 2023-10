Miguel Oliveira prend-il la place de Márquez au sein de Repsol ?

Il est évidemment difficile d'imaginer que la glorieuse équipe Repsol-Honda, avec la Honda Racing Corporation en arrière-plan, se présentera la saison prochaine, après le départ de Marc Márquez, avec la formation Joan Mir (il est 22e au championnat du monde) et Iker Lecuona (il n'a pas marqué de point au championnat du monde en cinq courses en 2023).

Des réflexions sont donc en cours. Johann Zarco de LCR à Repsol. Mais le propriétaire de l'équipe LCR-Honda, Lucio Cecchinello, s'y oppose de toutes ses forces, car il était convaincu en avril dernier "à 100 %" qu'Alex Rins continuerait à rouler chez lui en 2024 après sa victoire au Texas. Mais entre-temps, le HRC l'a perdu au profit de Yamaha. Et le propriétaire italien de l'équipe ne veut pas imposer à ses sponsors comme Castrol, Givi et ainsi de suite une paire de pilotes médiocre avec Taka Nakagami et Iker Lecuona pour un budget total d'environ 15 millions d'euros.

Repsol n'est pas non plus très intéressé par Lecuona. D'abord en raison de ses qualités de pilote controversées, ensuite parce qu'il est difficile à faire passer en tant que personnalité, c'est pourquoi son apparition en 2020 au sein du team KTM-Tech3 n'a pas duré longtemps. Red Bull n'avait aucun intérêt pour le jeune Espagnol.

C'est pourquoi, ces dernières semaines, les managers du HRC ont tendu la main à Augusto Fernández, Pedro Acosta et Fabio Di Giannantonio par exemple.

SPEEDWEEK.com a annoncé le 1er octobre au soir, après le GP du Japon, que Miguel Oliveira avait également été contacté par le HRC, bien qu'il ait un contrat avec Aprilia Racing pour 2024. Le sextuple vainqueur du MotoGP (sur KTM) serait attiré par l'équipe Repsol-Honda en tant que coéquipier aux côtés de Joan Mir.

Interrogés par SPEEDWEEK.com jeudi avant le GP Mandalika, le CEO d'Aprilia Racing Massimo Rivola et le directeur général du team RNF Razlan Razali ont vivement démenti les rumeurs de changement d'Oliveira. Miguel a un contrat en béton, a-t-on souligné. Mais pour le HRC, le sujet Oliveira n'est pas clos.

Pour le vainqueur de la Mandalika en 2022 non plus. Interrogé sur le fait de savoir s'il était d'accord avec Rivola et Razali et s'il devait effectivement rouler chez Aprilia en 2024, Oliveira a déclaré sèchement et brièvement lors du week-end du Mandalika : "Non, ce n'est pas vrai".

Massimo Rivola reste cependant ferme sur ses convictions. "Le contrat est clair. Miguel doit rouler avec nous en 2024".

Oliveira, fier et sûr de lui, ancien étudiant en médecine dentaire, volontiers surnommé "Einstein" par Pol Espargaró en raison de sa formation universitaire, est passé il y a un an de Red Bull KTM à RNF-Aprilia parce que le groupe Pierer voulait le placer dans l'équipe GASGAS-Tech3 pour faire de la place à Jack Miller (le quadruple vainqueur du MotoGP est venu de Lenovo Ducati) dans l'équipe Factory.

Oliveira, qui a remporté six courses de MotoGP chez KTM entre 2020 (deux dans l'équipe cliente Tech3) et 2022 (dans l'équipe Red Bull), n'a encaissé que 73 points cette saison, bien que des sprints aient été organisés pour la première fois. Neuvième du championnat du monde en 2020 (avec 125 points) et dixième en 2022 (avec 149 points), le double vice-champion du monde (Moto3 en 2015 sur KTM) et 2018 (Moto2 sur KTM) est habitué à une autre récolte.

Mais le Portugais savait que chez Aprilia, il devrait piloter une machine de l'année précédente pendant deux ans et qu'il ne bénéficierait d'aucune mise à jour technique pendant la saison.

C'est pourquoi Oliveira est aujourd'hui tenté par un transfert chez Repsol-Honda, où il pourrait percevoir un don annuel d'environ 3 à 5 millions d'euros et même acheter sa liberté chez Aprilia.

Et comme le HRC ne veut en aucun cas perdre le team client LCR (allié à Honda depuis 2006) (le contrat expire fin 2024), ce n'est pas de là que Zarco peut être promu chez Repsol.

Lucio Cecchinello n'a rien à voir avec Lecuona. Il veut garder Zarco pour deux ans. Il dispose d'arguments forts chez HRC : car l'équipe LCR est depuis longtemps courtisée pour 2025 par le groupe Pierer (KTM, GASGAS ou MV Agusta) ainsi que par Yamaha et Aprilia.

Les exemples de ces dernières années sont nombreux et prouvent qu'aucune équipe ou usine de MotoGP n'est en mesure de retenir un pilote ayant des intentions de fuite. Jorge Martin a quitté KTM après 2020 malgré une option autrichienne en direction de Pramac Ducati ; Zarco a résilié son contrat KTM pour 2020 dès août 2019 ; Lorenzo a quitté Repsol-Honda après une année sur deux - pour devenir pilote d'essai Yamaha en 2020. Viñales et Yamaha se sont même séparés en plein mois d'août 2021. Presque simultanément, Dovizioso a quitté Aprilia en tant que pilote d'essai pour s'engager chez Yamaha. Et Alex Rins quitte le HRC malgré un contrat pour 2024, tout comme Marc Márquez.

Aprilia Racing pourrait-il essayer de convaincre Oliveira de rester pour 2024 avec une meilleure offre et un package technique optimisé ? Rivola : "J'estime que Miguel est un pilote de haut niveau. Je ferai donc de mon mieux pour l'aider".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.