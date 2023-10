Miguel Oliveira prenderà il posto di Márquez alla Repsol?

Certo, è difficile immaginare che il glorioso team Repsol Honda, con la Honda Racing Corporation sullo sfondo, gareggerà la prossima stagione con la formazione di Joan Mir (è 22° nel WRC) e Iker Lecuona (non ha ottenuto un punto nel WRC in cinque gare nel 2023) dopo la partenza di Marc Márquez.

Ci sono quindi delle considerazioni da fare. Johann Zarco sarà trasferito da LCR a Repsol. Ma il proprietario del team LCR Honda Lucio Cecchinello si sta opponendo con tutte le sue forze, perché lo scorso aprile era convinto "al 100%" che Alex Rins avrebbe corso per lui anche nel 2024 dopo la vittoria in Texas. Ma nel frattempo la HRC lo ha perso a favore della Yamaha. E il proprietario del team italiano non vuole imporre una coppia di piloti mediocri con Taka Nakagami e Iker Lecuona ai suoi sponsor come Castrol, Givi e così via, con un budget totale di circa 15 milioni di euro.

Anche Repsol non è molto interessata a Lecuona. In primo luogo, a causa delle sue controverse qualità di guida, in secondo luogo, è difficile da collocare come personalità, motivo per cui la sua apparizione nel 2020 con il team KTM Tech3 non è stata duratura. La Red Bull non aveva alcun interesse per il giovane spagnolo.

Per questo motivo, nelle ultime settimane, i dirigenti di HRC hanno lanciato segnali in tutte le direzioni: ad Augusto Fernández, a Pedro Acosta e a Fabio Di Giannantonio, per esempio.

SPEEDWEEK.com ha riportato il 1° ottobre, la sera dopo il GP del Giappone, che anche Miguel Oliveira è stato contattato dalla HRC, sebbene abbia un contratto con Aprilia Racing per il 2024. Il sei volte vincitore della MotoGP (su KTM) sarebbe stato attirato dal team Repsol Honda come compagno di squadra al fianco di Joan Mir.

L'amministratore delegato di Aprilia Racing Massimo Rivola e il direttore del team RNF Razlan Razali hanno negato con forza le voci sul passaggio di Oliveira quando sono stati interpellati da SPEEDWEEK.com giovedì prima del GP di Mandalika. Miguel ha un contratto a prova di bomba, hanno sottolineato. Ma per la HRC la questione Oliveira non è fuori discussione.

E nemmeno per il vincitore di Mandalika 2022. Alla domanda se fosse d'accordo con Rivola e Razali e se dovesse effettivamente correre per l'Aprilia nel 2024, Oliveira ha spiegato in modo secco e brusco durante il weekend di Mandalika: "No, non è vero".

Massimo Rivola, tuttavia, è fermamente convinto. "Il contratto è chiaro. Miguel deve correre con noi nel 2024".

L'orgoglioso e sicuro Oliveira, un ex studente di odontoiatria che Pol Espargaró ama chiamare "Einstein" per la sua formazione universitaria, è passato dalla Red Bull KTM alla RNF-Aprilia un anno fa perché il Gruppo Pierer voleva inserirlo nel team GASGAS-Tech3 per far posto a Jack Miller (il quattro volte vincitore della MotoGP proveniva dalla Lenovo Ducati) nel Factory Team.

Oliveira, che ha vinto un totale di sei gare di MotoGP con la KTM tra il 2020 (due nel team clienti Tech3) e il 2022 (nel team Red Bull), ha raccolto solo 73 punti in questa stagione, nonostante la prima volata. Nono nel Campionato del Mondo 2020 (con 125 punti) e decimo nel Campionato del Mondo 2022 (con 149 punti), il due volte secondo classificato (2015 Moto3 su KTM) e 2018 (Moto2 su KTM) è abituato a un bottino diverso.

Ma il portoghese sapeva che con l'Aprilia avrebbe dovuto pilotare per due anni una moto dell'anno precedente e non avrebbe ricevuto alcun aggiornamento tecnico durante la stagione.

Ecco perché Oliveira è ora tentato da un passaggio a Repsol-Honda, dove potrebbe incassare un regalo annuale di circa 3-5 milioni di euro e persino comprarsi la via d'uscita da Aprilia.

E poiché HRC non vuole perdere per nessun motivo il team clienti LCR (alleato con Honda dal 2006) (il contratto scade alla fine del 2024), Zarco non può essere promosso da lì alla Repsol.

Lucio Cecchinello non ha nulla a che fare con la Lecuona. Vuole tenere Zarco per due anni. Ha un argomento forte con HRC: perché il team LCR è stato a lungo corteggiato dal Gruppo Pierer (KTM, GASGAS o MV Agusta) e da Yamaha e Aprilia per il 2025.

Ci sono molti esempi degli ultimi anni che dimostrano che nessun team o fabbrica di MotoGP può trattenere un pilota con intenzioni di fuga. Jorge Martin ha lasciato la KTM dopo il 2020 nonostante un'opzione degli austriaci per unirsi alla Pramac Ducati; Zarco ha rescisso il suo contratto con la KTM per il 2020 nell'agosto 2019; Lorenzo ha lasciato la Repsol Honda dopo un anno su due per diventare collaudatore Yamaha nel 2020; Viñales e la Yamaha si sono addirittura separati a metà agosto 2021. Quasi contemporaneamente, Dovizioso ha lasciato l'Aprilia come collaudatore e si è unito alla Yamaha. Alex Rins lascerà la HRC nonostante un contratto per il 2024 e Marc Márquez.

Aprilia Racing potrebbe cercare di convincere Oliveira a rimanere per il 2024 con un'offerta migliore e un pacchetto tecnico ottimizzato? Rivola: "Sicuramente considero Miguel un pilota di alto livello. Quindi farò del mio meglio per aiutarlo".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11° Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.