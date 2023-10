Irá Miguel Oliveira ocupar o lugar de Márquez na Repsol?

É, evidentemente, difícil imaginar que a gloriosa equipa Repsol Honda, com a Honda Racing Corporation como pano de fundo, vá competir na próxima época com a formação de Joan Mir (está em 22º lugar no WRC) e Iker Lecuona (não marcou um ponto no WRC em cinco provas em 2023) após a saída de Marc Márquez.

Portanto, há considerações a fazer. Johann Zarco será transferido da LCR para a Repsol. Mas o proprietário da equipa LCR Honda, Lucio Cecchinello, está a resistir com todas as suas forças, porque em abril passado estava "100 por cento" convencido de que Alex Rins também iria correr para ele em 2024, após a vitória no Texas. Mas, entretanto, a HRC perdeu-o para a Yamaha. E o dono da equipa italiana não quer impor uma dupla de pilotos medíocre com Taka Nakagami e Iker Lecuona aos seus patrocinadores, como a Castrol, a Givi, etc., com um orçamento total de cerca de 15 milhões de euros.

A Repsol também não está muito interessada em Lecuona. Em primeiro lugar, devido às suas qualidades de pilotagem controversas e, em segundo lugar, porque é difícil de colocar como personalidade, razão pela qual a sua aparição em 2020 com a equipa KTM Tech3 não foi duradoura. A Red Bull não tinha qualquer interesse no jovem espanhol.

É por isso que os responsáveis da HRC têm vindo a fazer sondagens em todas as direcções nas últimas semanas - a Augusto Fernández, a Pedro Acosta e a Fabio Di Giannantonio, por exemplo.

A SPEEDWEEK.com noticiou a 1 de outubro, na noite seguinte ao GP do Japão, que Miguel Oliveira também tinha sido contactado pela HRC, apesar de ter um contrato com a Aprilia Racing para 2024. O seis vezes vencedor do MotoGP (com a KTM) terá sido atraído para a equipa Repsol Honda como companheiro de equipa de Joan Mir.

O CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola, e o chefe de equipa da RNF, Razlan Razali, negaram veementemente os rumores da mudança de Oliveira quando questionados pelo SPEEDWEEK.com na quinta-feira antes do GP de Mandalika. O Miguel tem um contrato estanque, sublinharam. Mas para a HRC, a questão de Oliveira não está fora de questão.

Nem para o vencedor do Mandalika 2022. Questionado sobre se concordava com Rivola e Razali e se teria mesmo de correr pela Aprilia em 2024, Oliveira explicou de forma seca e cortês no fim de semana de Mandalika: "Não, isso não é verdade".

Massimo Rivola, no entanto, mantém a sua firme convicção. "O contrato é claro. O Miguel tem de correr connosco em 2024."

O orgulhoso e confiante Oliveira, um ex-estudante de medicina dentária a quem Pol Espargaró gosta de se referir ironicamente como "Einstein" devido à sua formação universitária, mudou da Red Bull KTM para a RNF-Aprilia há um ano porque o Grupo Pierer queria colocá-lo na equipa GASGAS-Tech3 para abrir espaço para Jack Miller (o quatro vezes vencedor do MotoGP veio da Lenovo Ducati) na Factory Team.

Oliveira, que venceu um total de seis corridas de MotoGP na KTM entre 2020 (duas na equipa cliente Tech3) e 2022 (na equipa Red Bull), somou apenas 73 pontos esta época, apesar de ter sprintado pela primeira vez. Como nono do Campeonato do Mundo em 2020 (com 125 pontos) e décimo do Campeonato do Mundo em 2022 (com 149 pontos), o duas vezes vice-campeão (Moto3 em 2015 na KTM) e 2018 (Moto2 na KTM) está habituado a um percurso diferente.

Mas o português sabia que, com a Aprilia, teria de pilotar uma moto do ano anterior durante dois anos e não receberia quaisquer actualizações técnicas durante a época.

É por isso que Oliveira está agora tentado por uma mudança para a Repsol-Honda, onde poderia receber um presente anual de cerca de 3 a 5 milhões de euros e até mesmo comprar a sua saída da Aprilia.

E como a HRC não quer perder a equipa de clientes da LCR (aliada da Honda desde 2006) em nenhuma circunstância (o contrato expira no final de 2024), Zarco não pode ser promovido para a Repsol.

Lucio Cecchinello não tem nada a ver com Lecuona. Ele quer manter Zarco por dois anos. Ele tem um forte argumento com a HRC: porque a equipa LCR há muito que é cortejada pelo Grupo Pierer (KTM, GASGAS ou MV Agusta), bem como pela Yamaha e Aprilia para 2025.

Há muitos exemplos dos últimos anos que provam que nenhuma equipa ou fábrica de MotoGP pode manter um piloto com intenções de fuga. Jorge Martin deixou a KTM depois de 2020, apesar de uma opção dos austríacos para se juntar à Pramac Ducati; Zarco rescindiu seu contrato com a KTM para 2020 em agosto de 2019; Lorenzo deixou a Repsol Honda após um ano de dois para se tornar um piloto de testes da Yamaha em 2020; Viñales e Yamaha até se separaram em meados de agosto de 2021. Quase simultaneamente, Dovizioso deixou a Aprilia como piloto de testes e se juntou à Yamaha. E Alex Rins está a deixar a HRC apesar de ter um contrato para 2024, assim como Marc Márquez.

Poderá a Aprilia Racing tentar persuadir Oliveira a ficar para 2024 com uma oferta melhor e um pacote técnico optimizado? Rivola: "Considero o Miguel um piloto de topo. Por isso vou fazer o meu melhor para o ajudar".

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.