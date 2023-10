Enea Bastianini: emparedada con Márquez y Miller

Enea Bastianini ha cruzado la línea de meta en octavo lugar en la carrera de MotoGP disputada en Mandalika tras salir último en la primera vuelta. El italiano, plagado de lesiones en su primera temporada como piloto oficial, tuvo que cumplir una larga penalización en la carrera y está considerado como un susurrador de neumáticos, incluso llamó la atención con la vuelta rápida de carrera.

Bastianini llegó a meta justo por detrás de Jack Miller (Red Bull-KTM). La "Bestia" se quedó a doce segundos del ganador y compañero de equipo Pecco Bagnaia. "Ha sido un buen regreso. Estoy contento por mi carrera, pero no tanto por el resultado", declaró Bastianini. "Después de la larga vuelta y también del contacto con Jack y Marc, perdí mucho tiempo en la curva 11".

"Entonces no empecé mi persecución hasta después de unas ocho o nueve vueltas. Pero después todo fue bien. Mi ritmo era muy bueno, hice la vuelta más rápida de la carrera". Bastianini confesó: "Pero estaba bastante machacado después de la carrera. P5 era posible para mí. Jack estaba muy cerca de mí, pero eso llegará la próxima vez".

¿Qué pasó en la curva 11? Bastianini: "Pecco entró rápido por el interior en la curva 10, Marc tuvo que enderezar la moto, se salió. Luego volvió a la pista en la curva 11 y entonces Jack, Marc y yo estábamos codo con codo. Yo estaba en medio. Tuve suerte, pero me empujó hacia el exterior. Fue un incidente normal de carrera".

En general, el piloto oficial de Ducati mantuvo: "Hemos trabajado muy bien desde el principio este fin de semana. He cambiado poco la electrónica, he dado muchas vueltas y no he querido cometer ningún error. Ahora tenemos que seguir exactamente igual. En la pista también tenía el dolor bajo control".

Bastianini recuerda: "Normalmente la entrada en curva era un problema con esta moto en carrera, ahora hemos limado este déficit. Pero quiero verlo también en las próximas carreras. Físicamente no estoy en buena forma. No tengo mucho dolor, pero estoy muy agotado. En Australia la carrera será más fácil para nosotros, las temperaturas serán más bajas allí".

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Marc Márquez 67. 16. Augusto Fernández 67. 17. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.