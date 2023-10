Enea Bastianini : en sandwich avec Márquez et Miller

Après un début de course raté, le pilote officiel Ducati Enea Bastianini a réalisé le meilleur tour en course lors de la course MotoGP d'Indonésie, remontant de la dernière place à la 8ème.

Enea Bastianini a franchi la ligne d'arrivée de la course MotoGP de Mandalika en huitième position, après avoir été le dernier à sortir du premier tour. L'Italien, qui a été victime de blessures lors de sa première saison en tant que pilote d'usine, a dû purger une pénalité de longue durée en course et est considéré comme celui qui murmure à l'oreille des pneus, a même attiré l'attention en réalisant le meilleur tour en course.

Bastianini a franchi la ligne d'arrivée juste derrière Jack Miller (Red Bull-KTM). Il manquait douze secondes au vainqueur et coéquipier Pecco Bagnaia. "C'était un bon retour. Je suis content de ma course, mais moins du résultat", a constaté Bastianini. "Après le long lap et aussi le contact avec Jack et Marc, j'ai perdu beaucoup de temps au virage 11".

"Ensuite, je n'ai commencé ma chasse qu'après environ huit ou neuf tours. Ensuite, tout s'est bien passé. Mon rythme était très bon, j'ai réalisé le meilleur tour en course". Bastianini a avoué : "J'étais toutefois assez abattu après la course. P5 était possible pour moi. Jack était très proche de moi, mais ce sera pour la prochaine fois".

Que s'est-il passé au virage 11 ? Bastianini : "Pecco est entré rapidement à l'intérieur au virage 10, Marc a dû redresser la moto - il est sorti. Il est ensuite revenu sur la piste au virage 11, puis Jack, moi et Marc étions côte à côte. J'étais au milieu. J'ai eu de la chance, mais j'ai été poussé vers l'extérieur. C'était un incident de course normal".

Dans l'ensemble, le pilote officiel Ducati a retenu : "Nous avons très bien travaillé dès le début de ce week-end. J'ai peu fait modifier l'électronique, j'ai fait beaucoup de tours et je ne voulais pas faire d'erreurs. Nous devons maintenant continuer exactement de la même manière. Sur la piste, je contrôlais aussi la douleur".

Bastianini se souvient : "Normalement, l'entrée en virage était un problème en course avec cette moto, nous avons maintenant comblé ce déficit. Mais je veux que ce soit aussi le cas lors des prochaines courses. Physiquement, je ne suis pas vraiment en forme. Je n'ai pas trop mal, mais je suis très fatigué. En Australie, la course sera plus facile pour nous, les températures y seront plus basses".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14e Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.



Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.