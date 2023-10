Enea Bastianini: A sandwich con Márquez e Miller

Enea Bastianini ha tagliato il traguardo in ottava posizione nella gara della MotoGP a Mandalika, dopo essere partito ultimo al primo giro. L'italiano, che è stato tormentato dagli infortuni nella sua prima stagione come pilota ufficiale, ha dovuto scontare una penalità di un giro lungo in gara ed è considerato uno che sussurra alle gomme, e ha persino attirato l'attenzione con il giro più veloce in gara.

Bastianini era appena dietro a Jack Miller (Red Bull-KTM) al traguardo. Il "Bestia" era a dodici secondi dal vincitore e compagno di squadra Pecco Bagnaia. "È stato un buon ritorno. Sono contento della mia gara, ma non tanto del risultato", ha dichiarato Bastianini. "Dopo il long-lap e anche il contatto con Jack e Marc, ho perso molto tempo alla curva 11".

"Poi ho iniziato la mia rincorsa solo dopo circa otto o nove giri. Ma poi è andata bene. Il mio ritmo era molto buono, ho fatto il giro più veloce della gara". Bastianini ha confessato: "Ma ero piuttosto malconcio dopo la gara. La P5 era possibile per me. Jack era molto vicino a me, ma sarà per la prossima volta".

Cosa è successo alla curva 11? Bastianini: "Pecco è entrato velocemente all'interno della curva 10, Marc ha dovuto raddrizzare la moto ed è uscito. Poi è rientrato in pista alla curva 11 e Jack, io e Marc eravamo fianco a fianco. Io ero nel mezzo. Sono stato fortunato, ma mi ha spinto all'esterno. È stato un normale incidente di gara".

In generale, il pilota della Ducati ha dichiarato: "Abbiamo lavorato molto bene fin dall'inizio di questo weekend. Ho cambiato poco l'elettronica, ho fatto molti giri e non volevo commettere errori. Ora dobbiamo continuare esattamente nello stesso modo. Anche in pista avevo il dolore sotto controllo".

Bastianini ricorda: "Normalmente l'ingresso in curva era un problema con questa moto in gara, ora abbiamo appianato questo deficit. Ma voglio vederlo anche nelle prossime gare. Fisicamente non sono molto in forma. Non ho molti dolori, ma sono molto esausto. In Australia la gara sarà più facile per noi, le temperature saranno più basse".

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11° Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.



Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.