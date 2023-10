Enea Bastianini: Emparelhado com Márquez e Miller

O piloto de fábrica da Ducati, Enea Bastianini, impressionou na corrida de MotoGP na Indonésia com a volta mais rápida após um arranque sem sucesso e melhorou do último lugar para o oitavo.

Enea Bastianini cruzou a linha de chegada em oitavo lugar na corrida de MotoGP em Mandalika, depois de ter saído de último na primeira volta. O italiano, que foi atormentado por lesões na sua primeira época como piloto de fábrica, teve de cumprir uma longa penalização por volta na corrida e é considerado um especialista em pneus, tendo mesmo atraído as atenções com a volta mais rápida da corrida.

Bastianini estava logo atrás de Jack Miller (Red Bull-KTM) na chegada. O "Bestia" ficou a doze segundos do vencedor e companheiro de equipa Pecco Bagnaia. "Foi um bom regresso. Estou contente com a minha corrida, mas não tanto com o resultado," afirmou Bastianini. "Depois da volta longa e também do contacto com o Jack e o Marc, perdi muito tempo na curva 11."

"Então, só comecei a minha perseguição depois de cerca de oito ou nove voltas. Mas depois disso correu tudo bem. O meu ritmo era muito bom, fiz a volta mais rápida da corrida." Bastianini confessou: "Mas eu estava bastante abatido depois da corrida. O P5 era possível para mim. O Jack estava muito perto de mim, mas isso fica para a próxima."

O que aconteceu na curva 11? Bastianini: "O Pecco entrou rapidamente por dentro na curva 10, o Marc teve de endireitar a mota e saiu. Ele voltou para a pista na curva 11 e depois o Jack, eu e o Marc estávamos lado a lado. Eu estava no meio. Tive sorte, mas ele empurrou-me para o lado de fora. Foi um incidente normal de corrida".

No geral, o piloto de fábrica da Ducati afirmou: "Trabalhámos muito bem desde o início deste fim de semana. Mudei pouco a eletrónica, fiz muitas voltas e não quis cometer erros. Agora temos de continuar exatamente da mesma forma. Na pista, também tinha as dores sob controlo".

Bastianini recorda: "Normalmente, a entrada em curva era um problema com esta moto na corrida, mas agora já resolvemos este défice. Mas quero ver isso também nas próximas corridas. Fisicamente não estou em boa forma. Não tenho muitas dores, mas estou muito exausto. Na Austrália a corrida vai ser mais fácil para nós, as temperaturas vão estar mais baixas lá."

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.



Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.



Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.