Pol Espargaró (KTM/) : Et encore ces problèmes de freins

Les deux premiers tours de la course ont été pour Pol Espargaró le bref, unique mais réjouissant moment fort du week-end indonésien. Puis il a chuté. En raison notamment de problèmes de freinage qui le gênaient depuis un certain temps.

"J'ai déjà eu de gros problèmes de freinage lors du test de lundi à Misano et c'est pour cette raison que j'ai chuté", explique Pol Espargaró (32 ans) au début de son calvaire personnel. "Ici aussi, à Mandalika, j'ai eu de gros problèmes vendredi et samedi". Le champion du monde Moto2 espagnol de 2013 s'est à nouveau plaint de violentes vibrations sur son frein avant.

La première recette pour la KTM RC16 de son équipe GASGAS-Tech3 était alors claire. "J'ai essayé d'utiliser des disques de frein de plus petit diamètre. J'espérais ainsi obtenir des températures plus élevées et une amélioration. J'y suis un peu parvenu. Mais cela n'a pas vraiment résolu le problème".

Mais dans la nuit de samedi à dimanche, un miracle s'est produit. "Dès le warm-up, je me suis soudain senti extrêmement bien. Apparemment, nous sommes parvenus à maîtriser quelque peu le problème dans le travail de réglage", expliquait Pol.

Dans la course de 27 tours sous la chaleur du dimanche, il a illustré ses propos par un départ en fanfare. "Je ne sais pas pourquoi. Mais j'ai pu dépasser une dizaine de pilotes dans le premier tour et je me suis soudainement retrouvé en huitième position. J'étais vraiment très rapide".

Mais sans doute un peu trop vite à un moment donné. Le Catalan a chuté dans le deuxième tour. "Je suis donc très déçu. J'avais la vitesse et je voulais le montrer. Mais j'essaie quand même de tirer le positif de ce week-end. Je pense que nous avons fait un grand pas en avant dans la recherche des causes de ce problème".

Malgré tout, le quintuple vainqueur de GP n'occupe qu'une modeste 23e place au classement intermédiaire du championnat du monde, bien loin de son meilleur classement en championnat du monde MotoGP, cinquième en 2020, alors sur la Red Bull KTM RC16 d'usine.

Et face à un avenir incertain, puisque sa selle GASGAS pour 2024 a été attribuée à Pedro Acosta. L'Andorran d'adoption jouera le rôle de pilote d'essai et de remplaçant au sein du groupe Pierer. Il devrait recevoir en 2024 une grande partie des six wild cards KTM, par exemple quatre, Pedrosa deux.

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14. Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.