Pol Espargaró (KTM): Ancora problemi ai freni

I primi due giri della gara sono stati il momento più breve, singolo ma piacevole del weekend indonesiano per Pol Espargaró. Poi è caduto. Anche a causa dei problemi ai freni che lo affliggono da tempo.

"Avevo già avuto grossi problemi con il comportamento in frenata nel test di lunedì a Misano ed è per questo che sono caduto lì", così Pol Espargaró (32) descrive l'inizio della sua personale storia di sventura. "Ho avuto grossi problemi anche qui a Mandalika, venerdì e sabato". Il campione del mondo spagnolo di Moto2 del 2013 ha nuovamente lamentato forti vibrazioni sul freno anteriore.

La prima prescrizione per la KTM RC16 del suo team GASGAS-Tech3 è stata quindi chiara. "Ho provato dischi freno di diametro inferiore. In questo modo speravo di ottenere temperature più elevate e un miglioramento. Ho ottenuto anche questo risultato. Ma non è servito a risolvere il problema".

Ma nel corso della notte fino a domenica sono accadute cose miracolose. "Già nel warm-up mi sono sentito improvvisamente a mio agio. Ovviamente siamo riusciti a risolvere il problema nel lavoro di messa a punto", ha descritto Pol.

Nella gara di manche di 27 giri di domenica, ha poi documentato la sua affermazione con una partenza furiosa. "Non so perché. Ma sono riuscito a superare una decina di piloti al primo giro e mi sono ritrovato improvvisamente in 8ª posizione. Ero davvero molto veloce".

Ma a un certo punto probabilmente un po' troppo veloce. Al secondo giro, il catalano è incappato in una caduta. "Sono molto deluso per questo. Avevo la velocità e volevo dimostrarlo. Ma cerco comunque di trarre gli aspetti positivi da questo fine settimana. Penso che abbiamo fatto un significativo passo avanti nel trovare la causa di questo problema".

Tuttavia, questo lascia il 15 volte vincitore di un GP in un modesto 23° posto nella classifica provvisoria del Campionato del Mondo, molto lontano dal suo miglior piazzamento nel Campionato del Mondo MotoGP, quinto nel 2020, allora in sella alla Red Bull RC16 ufficiale.

E si trova di fronte a un futuro incerto, dato che la sua sella GASGAS per il 2024 è stata assegnata a Pedro Acosta. L'andorrano, per scelta, assumerà il ruolo di pilota collaudatore e sostituto del Gruppo Pierer. Si prevede che riceverà la maggior parte delle sei wildcard KTM nel 2024, ad esempio quattro, Pedrosa due.

Risultato gara MotoGP, Mandalika (15.10.):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.