Pol Espargaró (KTM/): E mais uma vez estes problemas de travões

As duas primeiras voltas da corrida foram o curto, único, mas agradável ponto alto do fim de semana na Indonésia para Pol Espargaró. Depois, despistou-se. Também devido aos problemas de travões que o atormentam há algum tempo.

"Já tive grandes problemas com o comportamento de travagem no teste de segunda-feira em Misano e foi por isso que me despistei lá", descreve Pol Espargaró (32) o início da sua história pessoal de infortúnio. "Também tive grandes problemas aqui em Mandalika na sexta-feira e no sábado." O Campeão do Mundo de Moto2 espanhol de 2013 voltou a queixar-se de fortes vibrações no travão dianteiro.

A primeira receita para a KTM RC16 da sua equipa GASGAS-Tech3 foi então clara. "Experimentei discos de travão de menor diâmetro. Desta forma, esperava obter temperaturas mais elevadas e uma melhoria. Também o consegui um pouco. Mas não resolveu realmente o problema."

Mas da noite para domingo, aconteceram coisas milagrosas. "Já no warm-up senti-me de repente extremamente confortável. Obviamente, conseguimos controlar o problema no trabalho de afinação", descreveu Pol.

Na corrida de aquecimento de 27 voltas, no domingo, documentou a sua afirmação com um arranque furioso. "Não sei porquê. Mas consegui ultrapassar cerca de dez pilotos na primeira volta e, de repente, encontrei-me na 8ª posição. Estava realmente muito rápido".

Mas, a certa altura, provavelmente demasiado rápido. Na segunda volta, o catalão teve um acidente. "Estou muito desiludido com isso. Eu tinha velocidade e queria mostrar isso. Mas continuo a tentar tirar os pontos positivos deste fim de semana. Penso que demos um passo significativo para encontrar a causa deste problema."

Ainda assim, isso deixa o 15 vezes vencedor de GP num modesto 23º lugar na classificação provisória do Campeonato do Mundo, muito longe do seu melhor resultado no Campeonato do Mundo de MotoGP, o quinto lugar em 2020, então com a Red Bull KTM RC16 de fábrica.

E enfrenta um futuro incerto, uma vez que a sua sela GASGAS para 2024 foi atribuída a Pedro Acosta. O andorrano por opção vai assumir o papel de piloto de testes e de substituição no Grupo Pierer. Espera-se que ele receba a maioria dos seis wildcards da KTM em 2024, por exemplo, quatro, Pedrosa dois.

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15.10.):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.