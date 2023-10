Augusto Fernández (KTM): "Aquí no ha ido nada bien".

El actual Campeón del Mundo de Moto2, Augusto Fernández (26), del equipo GASGAS Factory Racing Tech3 de Herv'e Poncharal, ha pagado una lección en Indonesia. "Estaba un poco desorientado; no ha sido un fin de semana fácil. Nunca conseguí resultados satisfactorios. Tanto en los entrenamientos, como en la quali y el sprint no estuve realmente con la gente. En realidad, nada fue bien aquí".

Pero al igual que su compañero Pol Espargaró, la carrera resultó mejor de lo que nadie en el equipo GASGAS hubiera esperado. "A mí también me ha sorprendido. Mi ritmo en carrera ha sido sorprendentemente bueno. Pude alcanzar a mis rivales y de hecho me sentía cómodo y estaba en el puesto 15. Pero entonces me caí en la curva 10 en la duodécima vuelta. Fin. Fuera". Esto también fue paralelo a la carrera de Espargaró, que tuvo que dar por concluida la carrera tras sufrir una caída en la segunda vuelta.

El madrileño señaló las condiciones climáticas de la isla de Lombok como la principal causa de los problemas con su KTM. "El calor nos ha causado muchos problemas. Además, el trazado de la pista no se adaptaba a las cualidades de nuestra KTM".

A modo de recordatorio, a diferencia del equipo oficial Red Bull-KTM con Binder y Miller, la escuadra GASGAS aún no dispone de nuevos chasis de carbono, que sin duda aportan ventajas en términos de tracción.

El siete veces ganador de un GP percibió las debilidades de la KTM principalmente por sus problemas con los neumáticos. "No he estado realmente contento con ninguna elección de neumáticos. No pude encontrar un buen neumático en todo el fin de semana. Siempre se trataba de qué tipo de goma era la menos mala".

Sin embargo, el 109 veces piloto de GP ya se consolaba tras la decepción de Indonesia mirando hacia la próxima carrera. "Ya visteis los riesgos que tuvo que correr aquí incluso Brad Binder al adelantar. En Australia, seguro que lo haremos mejor en esta pista tan fluida. Estoy deseando que llegue ese momento".

Resultado carrera MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn en 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0.306 seg.

3º Quartararo, Yamaha, + 0.433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6.962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11.111

6º Binder, KTM, + 11.228

7º Miller, KTM, + 12.474

8º Bastianini, Ducati, + 12.684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36.639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14º Morbidelli, Yamaha, a 4 vueltas

- Zarco, Ducati, 13 vueltas detrás

- Martin, Ducati, 15 vueltas detrás

- Mir, Honda, 16 vueltas

- Augusto Fernández, KTM, 16 vueltas

- Marc Márquez, Honda, 20 vueltas

- Marini, Ducati, 23 vueltas

- Pol Espargaró, KTM, 26 vueltas

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 rdsn en 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1.131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2.720

5º Quartararo, Yamaha, + 3.121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7º Bastianini, Ducati, + 4.981

8º Bagnaia, Ducati, + 5.465

9º Miller, KTM, + 7.852

10º Oliveira, Aprilia, + 8.942

11º Nakagami, Honda, + 12.034

12º Zarco, Ducati, + 14.015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16º Mir, Honda, + 24.894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 vueltas menos

- Marc Márquez, Honda, primera vuelta no completada

Clasificación del Campeonato del Mundo tras 30 de 40 carreras:

1. Bagnaia, 346 puntos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez, Honda, 6 vueltas. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato del Mundo de Constructores:

1º Ducati, 527 puntos (Campeón del Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato del Mundo por Equipos:

1º Prima Pramac Racing, 490 puntos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.