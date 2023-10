Augusto Fernández (KTM) : "Rien n'était bon ici".

L'actuel champion du monde Moto2 Augusto Fernández (26 ans), du team GASGAS Factory Racing Tech3 d'Herv'e Poncharal, a fait son apprentissage en Indonésie. "J'étais un peu désorienté ; ce n'était pas un week-end facile. Je n'ai jamais obtenu de résultats satisfaisants. Que ce soit lors des entraînements, des qualifications ou du sprint, je n'étais pas vraiment avec les gens. En fait, rien n'allait ici".

Mais, à l'instar de son coéquipier Pol Espargaró, la course s'est avérée meilleure que ce à quoi l'équipe GASGAS s'attendait. "J'ai été surpris moi aussi. Mon rythme en course était étonnamment bon. J'ai pu rattraper mes adversaires et je me sentais plutôt bien, j'étais 15e. Mais j'ai chuté au 12e tour dans le virage 10. Fin. Fin de course". Là encore, un parallèle avec le déroulement de la course d'Espargaró, pour qui la course était déjà terminée au deuxième tour après une chute.

Pour le Madrilène, les conditions climatiques de l'île de Lombok sont la cause principale des problèmes de sa KTM. "La chaleur nous a vraiment posé problème. De plus, le tracé du circuit ne convenait pas aux qualités de notre KTM".

Pour rappel, contrairement à l'équipe d'usine Red Bull-KTM avec Binder et Miller, l'équipe GASGAS ne dispose pas encore de nouveaux châssis en carbone, qui apporteraient certainement des avantages en termes de traction.

Le septuple vainqueur de GP a surtout perçu les faiblesses de la KTM en raison de ses problèmes de pneus. "Je n'ai pas été vraiment heureux avec un choix de pneus. Je n'ai pas trouvé de bon pneu pendant tout le week-end. Il s'agissait toujours de savoir quel type de gomme était le moins mauvais".

Après sa déception en Indonésie, le pilote aux 109 GP s'est toutefois déjà consolé en pensant à la prochaine course. "On a vu les risques que même Brad Binder a dû prendre pour dépasser ici. En Australie, nous serons certainement plus à l'aise sur ce circuit fluide. Je m'en réjouis".

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14e Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.