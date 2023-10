Augusto Fernández (KTM): "Qui non c'era niente di buono".

Per Augusto Fernández, il GP d'Indonesia è rimasto un weekend spiacevole. È rimasto senza punti e si è accorto che sul circuito di Mandalika non c'è stato nulla da fare.

Il campione del mondo in carica della Moto2 Augusto Fernández (26) del team GASGAS Factory Racing Tech3 di Herv'e Poncharal ha pagato una lezione in Indonesia. "Ero un po' disorientato; non è stato un fine settimana facile. Non ho mai ottenuto risultati soddisfacenti. Sia in prova che in qualifica e in volata non ero molto in sintonia con la gente. In realtà, qui non c'è stato nulla di buono".

Ma, come il suo compagno di squadra Pol Espargaró, la gara è andata meglio di quanto chiunque al team GASGAS si sarebbe aspettato. "Sono rimasto sorpreso anch'io. Il mio ritmo in gara è stato sorprendentemente buono. Sono riuscito a raggiungere i miei avversari, mi sentivo a mio agio e mi trovavo al 15° posto. Ma poi sono caduto alla curva 10 del dodicesimo giro. Fine. Fuori". Questo è stato anche un parallelo con la gara di Espargaró, che ha dovuto abbandonare la gara dopo una caduta al secondo giro.

Il madrileno ha individuato nelle condizioni climatiche dell'isola di Lombok la causa principale dei problemi con la sua KTM. "Il caldo ci ha davvero creato dei problemi. Inoltre, il layout della pista non si adattava alle qualità della nostra KTM".

Per ricordare che, a differenza del team Red Bull-KTM factory con Binder e Miller, la squadra GASGAS non dispone ancora di nuovi telai in carbonio, che certamente portano vantaggi in termini di trazione.

Il sette volte vincitore del GP ha percepito le debolezze della KTM soprattutto a causa dei suoi problemi di gomme. "Non sono stato soddisfatto di nessuna scelta di pneumatici. Non sono riuscito a trovare un buon pneumatico per tutto il weekend. Si trattava sempre di capire quale tipo di gomma fosse la meno peggio".

Tuttavia, il 109 volte iridato si è già consolato dopo la delusione in Indonesia guardando alla prossima gara. "Avete visto i rischi che anche Brad Binder ha dovuto correre qui durante i sorpassi. In Australia faremo sicuramente meglio su questa pista fluida. Non vedo l'ora".

