Augusto Fernández (KTM): "Nada correu bem aqui".

O atual Campeão do Mundo de Moto2, Augusto Fernández (26), da equipa GASGAS Factory Racing Tech3 de Herv'e Poncharal, teve uma lição na Indonésia. "Estava um pouco desorientado, não foi um fim de semana fácil. Nunca consegui obter resultados satisfatórios. Tanto nos treinos, como na qualificação e no sprint, não estive bem com as pessoas. Na verdade, nada foi bom aqui".

Mas, tal como o seu colega de equipa Pol Espargaró, a corrida correu melhor do que qualquer um na equipa GASGAS poderia esperar. "Também fiquei surpreendido. O meu ritmo na corrida foi surpreendentemente bom. Consegui apanhar os meus adversários e senti-me confortável e estava em 15º lugar. Mas depois tive um acidente na curva 10 na décima segunda volta. Fim. Fora". Este foi também um paralelo com a corrida de Espargaró, que teve de desistir depois de uma queda na 2ª volta.

O madrileno identificou as condições climatéricas da ilha de Lombok como a principal causa dos problemas com a sua KTM. "O calor causou-nos mesmo problemas. Além disso, o traçado da pista não se adequava às qualidades da nossa KTM."

Para relembrar, ao contrário da equipa de fábrica da Red Bull-KTM com Binder e Miller, a equipa GASGAS ainda não tem o novo chassis de carbono, que certamente traz vantagens em termos de tração.

O sete vezes vencedor de um GP apercebeu-se das fraquezas da KTM principalmente devido aos seus problemas com os pneus. "Não fiquei satisfeito com nenhuma escolha de pneus. Não consegui encontrar um bom pneu durante todo o fim de semana. Era sempre uma questão de saber qual o tipo de borracha que era menos mau."

No entanto, o 109 vezes competidor de GP já estava a consolar-se após a deceção na Indonésia, olhando para a próxima corrida. "Vimos os riscos que até o Brad Binder teve de correr aqui ao ultrapassar. Na Austrália, vamos certamente fazer melhor nesta pista fluida. Estou ansioso por isso."

Resultado da corrida de MotoGP, Mandalika (15/10):

1º Bagnaia, Ducati, 27 Rdn em 41:20.293 min.

2º Viñales, Aprilia, + 0,306 seg

3º Quartararo, Yamaha, + 0,433

4º Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5º Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6º Binder, KTM, + 11,228

7º Miller, KTM, + 12,474

8º Bastianini, Ducati, + 12,684

9º Rins, Honda, + 22.540

10º Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11º Nakagami, Honda, + 30.823

12º Oliveira, Aprilia, + 36,639

13º Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14º Morbidelli, Yamaha, 4 voltas abaixo

- Zarco, Ducati, 13 voltas abaixo

- Martin, Ducati, 15 voltas atrás

- Mir, Honda, 16 voltas atrás

- Augusto Fernández, KTM, 16 voltas atrás

- Marc Márquez, Honda, 20 voltas atrás

- Marini, Ducati, 23 voltas atrás

- Pol Espargaró, KTM, 26 voltas atrás

Resultado MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1º Martin, Ducati, 13 voltas em 19:49.711 min.

2º Marini, Ducati, + 1,131 seg.

3º Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4º Viñales, Aprilia, + 2,720

5º Quartararo, Yamaha, + 3,121

6º Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7º Bastianini, Ducati, + 4,981

8º Bagnaia, Ducati, + 5,465

9º Miller, KTM, + 7,852

10º Oliveira, Aprilia, + 8,942

11º Nakagami, Honda, + 12,034

12º Zarco, Ducati, + 14,015

13º Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14º Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15º Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16º Mir, Honda, + 24,894

17º Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18º Rins, Honda, + 28.980

19º Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 voltas abaixo

- Marc Márquez, Honda, primeira volta não completada

Classificação do Campeonato do Mundo após 30 das 40 corridas:

1. Bagnaia, 346 pontos. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campeonato do Mundo de Construtores:

1º Ducati, 527 pontos (Campeã do Mundo). 2º KTM 283. 3º Aprilia 266. 4º Yamaha 152. 6º Honda 149.

Campeonato do Mundo de Equipas:

1º Prima Pramac Racing, 490 pontos. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.