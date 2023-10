Taka Nakagami (Honda/11e) : Qui joue au poker peut perdre

C'est en compagnie de l'un des favoris de la course, Aleix Espargaró, que Taka Nakagami (31 ans) a finalement franchi la ligne d'arrivée du GP d'Indonésie après 27 tours. Le Japonais était donc en très bonne compagnie avec le pilote d'usine Aprilia, l'un des favoris les plus souvent cités pour la course sur le circuit de Mandalika, qui occupait la 11e place à l'arrivée.

Les deux cracks ont subi le même sort. Le pneu arrière tendre s'est avéré être une mauvaise décision fatale. "Pour être juste, il faut dire que Michelin nous avait clairement déconseillé de choisir un pneu arrière tendre", a déclaré Taka Nakagami en prenant la défense des représentants du fabricant de pneus français, actif depuis 1889. "Mais nous pensions que même le pneu médium ne tiendrait pas la course".

Mais chez l'équipe LCR-Honda de Lucio Cecchinello, on pensait avoir trouvé une stratégie alternative idéale. "Le plan était clair. Nous voulions gagner le plus de positions possible dans la phase de départ. Cela s'est bien passé au début. Mais je me suis vite rendu compte que nous avions fait une erreur", a déclaré Taka après la course. "Les dix derniers tours ont été difficiles, surtout dans les phases de freinage".

Le choix des pneus a joué un rôle important compte tenu de la température de 60 degrés de l'asphalte et de la distance épuisante de 27 tours du GP Mandalika. Le pneu avant soft a été choisi par Aleix Espargaró, Raul Fernández, Oliveira, Martin, Di Giannantonio, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Mir, Rins, Miller, Quartararo et Morbidelli. Viñales, Binder, Augusto Fernández et Pol Espargaró ont opté pour le front medium. Seuls trois pilotes ont joué la carte de la sécurité en montant le composé dur à l'avant : Bagnaia, vainqueur, Zarco (tombé) et Bastianini, pilote d'usine Lenovo Ducati, qui est arrivé en 8e position.

Mais ce revers sur l'île de Lombok n'a pas été décisif pour la bonne humeur du Japonais, qui en est tout de même à sa sixième année de MotoGP. "En résumé, nous avons vraiment progressé durant ce week-end. L'équilibre de la moto était nettement meilleur que précédemment. Avec ces progrès, nous pouvons certainement viser un top 10 en Australie", a déclaré le seul pilote avec Alex Rins à avoir franchi la ligne d'arrivée de Mandalika pour l'usine Honda, autrefois fière de son travail.

Car l'équipe Repsol a été une nouvelle fois éreintée par les chutes de Marc Marquez et Joan Mir.

Résultat de la course MotoGP, Mandalika (15.10.) :

1. Bagnaia, Ducati, 27 rdn en 41:20,293 min.

2. Viñales, Aprilia, + 0,306 sec

3. Quartararo, Yamaha, + 0,433

4. Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5. Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6. Binder, KTM, + 11,228

7. Miller, KTM, + 12,474

8. Bastianini, Ducati, + 12,684

9. Rins, Honda, + 22,540

10. Aleix Espargaró, Aprilia, + 30,468

11. Nakagami, Honda, + 30,823

12. Oliveira, Aprilia, + 36,639

13. Raúl Fernández, Aprilia, + 42,864

14e Morbidelli, Yamaha, 4 tours de retard

- Zarco, Ducati, 13 tours de retard

- Martin, Ducati, 15 tours de retard

- Mir, Honda, 16 tours de retard

- Augusto Fernández, KTM, 16 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, 20 tours de retard

- Marini, Ducati, 23 tours de retard

- Pol Espargaró, KTM, 26 tours de retard

Résultat du sprint MotoGP, Mandalika (14.10.) :

1. Martin, Ducati, 13 rdn en 19:49,711 min.

2. Marini, Ducati, + 1,131 sec

3. Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4. Viñales, Aprilia, + 2,720

5. Quartararo, Yamaha, + 3,121

6. Di Giannantonio, Ducati, + 4,203

7. Bastianini, Ducati, + 4,981

8. Bagnaia, Ducati, + 5,465

9. Miller, KTM, + 7,852

10. Oliveira, Aprilia, + 8,942

11. Nakagami, Honda, + 12,034

12. Zarco, Ducati, + 14,015

13. Augusto Fernández, KTM, + 14,823

14. Raúl Fernández, Aprilia, + 15,699

15. Morbidelli, Yamaha, + 23,331

16. Mir, Honda, + 24,894

17. Pol Espargaró, KTM, + 27,169

18. Rins, Honda, + 28,980

19e Binder, KTM, + 43,090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 tours de retard

- Marc Márquez, Honda, premier tour non terminé

Classement au championnat du monde après 30 courses sur 40 :

1. Bagnaia, 346 points. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Championnat du monde des constructeurs :

1. Ducati, 527 points (champion du monde). 2. KTM 283. 3. Aprilia 266. 4. Yamaha 152. 6. Honda 149.

Championnat du monde par équipes :

1. Prima Pramac Racing, 490 points. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.