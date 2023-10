Taka Nakagami (Honda/11°): Chi gioca a poker può perdere

Il rischio che Taka Nakagami ha corso con la scelta del pneumatico posteriore morbido era noto al team LCR Honda. Alla fine, il calcolo non ha funzionato. Ma il pilota giapponese non è stato l'unico a rischiare.

Insieme a uno dei veri favoriti della gara, Aleix Espargaró, Taka Nakagami (31) ha finalmente raggiunto il traguardo del GP d'Indonesia dopo 27 giri. Con il pilota ufficiale dell'Aprilia, uno dei favoriti più citati per la gara sul circuito di Mandalika, il giapponese si è piazzato all'11° posto al traguardo, in ottima compagnia.

Le due crepe hanno subito lo stesso destino. Il pneumatico posteriore morbido si è rivelato una decisione fatalmente sbagliata. "Ad essere onesti, Michelin ci aveva chiaramente sconsigliato di scegliere uno pneumatico posteriore morbido", ha dichiarato Taka Nakagami, difendendo i rappresentanti del produttore francese di pneumatici, attivo dal 1889. "Ma eravamo convinti che anche il pneumatico medio non avrebbe resistito alla gara".

Ma al team LCR Honda di Lucio Cecchinello credevano di aver trovato una strategia alternativa ideale. "Il piano era chiaro. Volevamo recuperare più posizioni possibili nella fase di partenza. All'inizio è andata bene. Ma mi sono reso conto molto presto che avevamo perso la strada", ha detto Taka contrariato dopo la gara. "Gli ultimi dieci giri sono stati difficili, soprattutto nelle fasi di frenata".

La scelta dei pneumatici ha giocato un ruolo importante nel GP di Mandalika, data la temperatura dell'asfalto di 60 gradi e la distanza estenuante di 27 giri. Il pneumatico anteriore Soft è stato scelto da Aleix Espargaró, Raul Fernández, Oliveira, Martin, Di Giannantonio, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Mir, Rins, Miller, Quartararo e Morbidelli. Viñales, Binder, Augusto Fernández e Pol Espargaró hanno optato per la media anteriore. Solo tre piloti sono andati sul sicuro e hanno montato la mescola dura all'anteriore: Il vincitore Bagnaia, Zarco (caduto) e il pilota ufficiale Lenovo Ducati Bastianini, giunto 8°.

Ma il buon umore del pilota giapponese, dopo tutto al suo sesto anno in MotoGP, non è stato influenzato in modo decisivo da questa battuta d'arresto sull'isola di Lombok. "Per riassumere, questo fine settimana abbiamo fatto davvero dei progressi. Il bilanciamento della moto era molto migliore di prima. Con questi progressi, possiamo certamente puntare a un piazzamento nella top ten in Australia", ha detto l'unico pilota oltre ad Alex Rins ad arrivare al traguardo di Mandalika per la Honda, una volta orgogliosa.

Il team Repsol, infatti, è stato ancora una volta logorato dalle cadute di Marc Marquez e Joan Mir.

Risultati gara MotoGP, Mandalika (15/10):

1° Bagnaia, Ducati, 27 Rdn in 41:20.293 min.

2° Viñales, Aprilia, + 0,306 sec.

3° Quartararo, Yamaha, + 0,433

4° Di Giannantonio, Ducati, + 6,962

5° Bezzecchi, Ducati, + 11,111

6° Binder, KTM, + 11.228

7° Miller, KTM, + 12.474

8° Bastianini, Ducati, + 12.684

9° Rins, Honda, + 22.540

10° Aleix Espargaró, Aprilia, + 30.468

11° Nakagami, Honda, + 30.823

12° Oliveira, Aprilia, + 36.639

13° Raúl Fernández, Aprilia, + 42.864

14° Morbidelli, Yamaha, 4 giri in meno

- Zarco, Ducati, 13 giri indietro

- Martin, Ducati, 15 giri indietro

- Mir, Honda, 16 giri indietro

- Augusto Fernández, KTM, 16 giri indietro

- Marc Márquez, Honda, 20 giri indietro

- Marini, Ducati, 23 giri indietro

- Pol Espargaró, KTM, 26 giri indietro

Risultato MotoGP Sprint, Mandalika (14.10.):

1° Martin, Ducati, 13 giri in 19:49.711 min.

2° Marini, Ducati, + 1,131 sec.

3° Bezzecchi, Ducati, + 2,081

4° Viñales, Aprilia, + 2,720

5° Quartararo, Yamaha, + 3,121

6° Di Giannantonio, Ducati, + 4.203

7° Bastianini, Ducati, + 4.981

8° Bagnaia, Ducati, + 5.465

9° Miller, KTM, + 7.852

10° Oliveira, Aprilia, + 8.942

11. Nakagami, Honda, + 12.034

12. Zarco, Ducati, + 14.015

13° Augusto Fernández, KTM, + 14.823

14° Raúl Fernández, Aprilia, + 15.699

15° Morbidelli, Yamaha, + 23.331

16° Mir, Honda, + 24.894

17° Pol Espargaró, KTM, + 27.169

18° Rins, Honda, + 28.980

19° Binder, KTM, + 43.090

- Aleix Espargaró, Aprilia, 6 giri in meno

- Marc Márquez, Honda, primo giro non completato

Classifica del Campionato del Mondo dopo 30 gare su 40:

1. Bagnaia, 346 punti. 2. Martin 328. 3. Bezzecchi 283. 4. Binder 211. 5. Aleix Espargaró 177. 6. Viñales 165. 7. Zarco 162. 8. Marini 144. 9. Miller 135. 10. Quartararo 132. 11. Alex Márquez 108. 12. Morbidelli 79. 13. Oliveira 73. 14. Di Giannantonio 70. 15. Augusto Fernández 67. Augusto Fernández 67. 16. Marc Márquez 64. 17. Rins 54. 18. Nakagami 50. 19. Raúl Fernández 39. 20. Bastianini 36. 21. Pedrosa 32. 22. Mir 20. 23. Pol Espargaró 12. 24. Savadori 9. 25. Folger 9. 26. Bradl 8. 27. Pirro 5. 28. Petrucci 5. 29. Crutchlow 3.

Campionato mondiale costruttori:

1° Ducati, 527 punti (Campione del Mondo). 2° KTM 283. 3° Aprilia 266. 4° Yamaha 152. 6° Honda 149.

Campionato del mondo a squadre:

1° Prima Pramac Racing, 490 punti. 2. Mooney VR46 Racing 427. 3. Ducati Lenovo Team 392. 4. Red Bull KTM Factory Racing 346. 5. Aprilia Racing 342. 6. Monster Energy Yamaha 211. 7. Gresini Racing 178. 8. CryptoDATA RNF 116. 9. LCR Honda 110. 10. GASGAS Factory Racing Tech3, 88. 10. Repsol Honda 84.